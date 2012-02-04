به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از تیم ها و نفرات داوطلب در مسابقات قهرمانی آزاد کشور انتخابی تیم های ملی بانوان و آقایان پایان یافت و در نهایت با ثبت نام 3723 کاراته کا برای حضور در این مسابقات یک رکورد تاریخی به لحاظ تعداد شرکت کنندگان در کارانه ایران رقم خورد.

در مسابقات بانوان که در رده های مختلف سنی و طی روزهای 25 تا 28 بهمن ماه در تبریز برگزار خواهد شد 1392 کاراته کا به روی تاتامی می روند. از این تعداد 435 کاراته کا در بخش کاتا و 1604 در مبازات کومیته حضور دارند.

همچنین در بخش مردان پیکارها در رده های سنی نوجوانان، جوانان، امیدها و بزرگسالان برگزار می شود که 2331 نفر حضور خواهند داشت. این مسابقات نیز در بخش کومیته طی روزهای 27 و 28 بهمن ماه در زنجان و در بخش کاتا30 بهمن و اول اسفند در تبریز برگزار خواهد شد.