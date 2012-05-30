به گزارش در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس که بررسی اعتبارنامه منتخبان ملت در دستور کار قرار داشت احمد توکلی نماینده تهران در تذکری از اعتراض خود روی پرونده حبیب برومند خبر داد.

وی گفت: وقتی به اعتبارنامه نماینده ای اعتراض می شود شعبه بررسی کننده اعتبارنامه نباید پرونده وی را تایید شده اعلام کند زیرا بر اعتبارنامه آن فرد اعتراض وارد شده است.

وی خطاب به لاریحانی گفت: این در حالی است که شما اعتبارنامه وی را تصویب شده اعلام کردید و این خلاف آئین نامه است. حتی شعبه بررسی کننده از من دعوت نکرده و شما باید به خطای شعبه هم رسیدگی کنید.

توکلی گفت: از صبح تا الان هم نمایندگانی آمدند به قصد خیرخواهی خواستار پس گرفتن اعتراض من بودند که من نپذیرفتنم.

لاریجانی در پاسخ به توکلی گفت: درست است اگر اعتراضی شده باید بررسی شود.

لاریجانی از مصباحی مقدم رئیس شعبه چهار که پرونده برومند در آن تصویب شده است خواست تا در این باره توضیح دهد.

مصباحی مقدم در این باره طی توضیحاتی گفت: تا ساعت 9 صبح امروز که ما در شعبه حضور داشتیم اعتراضی به دست ما نرسید، وقتی به صحن آمدیم از طریق غیررسمی اطلاع داده شد که روی پرونده آقای برومند اعتراض گذاشته شده است.

مصباحی مقدم ادامه داد: البته یکی از معترضان که آقای آقتهرانی بود کتبا اعتراض خود را پس گرفت. من دیگر نمی دانم معترضان چه کسانی هستندو نمی توانم دوره بگردم و یکی یکی احصا کنم. بنابراین تا ساعت 9 امروز گزارشی به دست من نرسید.

لاریجانی در اینباره گفت: اگر تا ساعت 9 صبح گزارشی داده شده شعبه موظف است گزارش تایید اعتبارنامه ندهد و با معترض یک جلسه بگذارد تا اسناد و مدارک بیاورند که اگر تا ساعت 9 نیاورده اند، شعبه تخلفی نکرده و به صورت طبیعی اعتبارنامه تصویب می شود.