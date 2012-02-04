"عصر قرآن" در شبکه سحر / انیمیشن "با ما کاش باشی" در صبا

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر سومین جشنواره بین المللی اتحاد از گردهمایی برندگان این جشنواره در مشهد مقدس خبرداد و گفت: نقد برنامه‌های ضد اسلامی شبکه های غربی و تبیین چگونگی مقابله با توهین به نمادها و مقدسات اسلامی از جمله مباحثی است که در این گردهمایی مورد بررسی خواهد گرفت.

جشنواره تولیدات اعضای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی از 15 بهمن آغاز و تا 17 بهمن ادامه دارد.

- گروه علمی، فرهنگی و هنری شبکه خبر دو برنامه "مستند 6" و "پل‌های ایران" را تهیه و آماده پخش کرده است. برنامه "مستند 6" با موضوع اشتراک‌های تاریخی فرهنگی ومذهبی کشور تانزانیا در چهار قسمت 15 دقیقه ای محصول گروه علمی فرهنگی هنری شبکه خبر است که در ساختار مستند تهیه شده است.

- برنامه "پل‌های ایران" به تهیه کنندگی سید مصطفی حسینی در 13 قسمت 10 دقیقه ای ساخته شده که از 20 بهمن امسال از شبکه خبر پخش می‌شود.

- مجموعه "در کنار فراعنه" با هدف به تصویر کشیدن آخرین روزهای زندگی محمدرضا پهلوی در 10 قسمت 30 دقیقه‌ای روی آنتن شبکه مستند سیما می‌رود.

- رضا فصاحت با اعلام ساخت سری دوم انیمیشن "یکی من، یکی تو" گفت: این انیمیشن به کارگردانی مشترک من و علیرضا اخباری و به تهیه کنندگی مرکز پویا نمایی صبا با تکنیک سه بعدی کامپیوتری در 39 قسمت 3 دقیقه ای ساخته شد و به زودی شاهد پخش آن از برنامه‌های کودک سیما خواهیم بود.

- مجموعه مستند "تاریخ انتخابات" با هدف مروری بر برگزاری انتخابات از پس از پیروزی انقلاب تا به امروز، به روی آنتن شبکه مستند سیما می‌رود.

مجموعه "معماری امروز ایران" با هدف بررسی معماری و شهرسازی معاصر ایران طی سده اخیر از شبکه مستند پخش می‌شود.

- برنامه "عصر قرآن" با موضوع بررسی مسایل اجتماعی و فرهنگی و تفسیر آیات مربوطه در قرآن کریم در 28 قسمت 15 الی 18 دقیقه ای تولید شده و هم اکنون در حال پخش از سیمای انگلیسی شبکه سحر است.

- پخش مجموعه "با ما کاش باشی" از تولیدات مرکز صبا از امروز 15 بهمن در برنامه پیک صبا شروع می‌شود.محمد اعلمی کارگردان هنری این مجموعه است.