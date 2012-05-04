کوهکن، آرین منش و قنبری از ورود به مجلس نهم بازماندند

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر، محسن کوهکن نماینده فعلی لنجان و عضو سابق هیئت رئیسه مجالس هفتم و هشتم؛ داریوش قنبری نماینده ایلام و سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس؛ محمدجواد آرین‌منش و عفت شریعتی نمایندگان کنونی مشهد؛ هادی مقدسی نماینده فعلی بروجرد، شبیب جویجری از حوزه انتخابیه اهواز و احمدعلی کیخواه نماینده کنونی مردم زابل تاکنون از راه‌یابی به مجلس بازماند‌ه‌اند.

هم چنین عشرت شایق نماینده مجلس هفتم و عضو کمیسیون اصل 90 از تبریز؛ حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم از شهرستان اردبیل؛ سید‌علی آقازاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از رشت؛ بهروز جعفری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و کاندیدای حوزه سمیرم؛ محمد‌کاظم حجازی عضو کمیسیون عمران مجلس از حوزه همدان؛ بهمن محمدیاری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم از تالش؛ هاشم سواری عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم از دشت آزادگان؛ حسن ونایی عضو کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه مجلس هشتم از حوزه انتخابیه ملایر و جهانبخش امینی عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم از کرمانشاه نیز از دیگر نمایندگانی بودند که علی رغم دارا بودن سابقه نمایندگی مجلس وشرای اسلامی مورد اعتماد مردم حوزه انتخابیه خود قرار نگرفتند.



مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران و فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران، فریدون همتی معاون دیوان محاسبات کشور و نماینده دور هفتم از ایلام نیز در مرحله دوم انتخابات موفق به ورود به مجلس نشدند.



احمد ناطق نوری نماینده نور و محمودآباد، محمدمهدی مفتح نماینده رزن، ستار هدایت خواه نماینده بویر احمد و دنا، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان، محمد رضا خباز نماینده کاشمر، علی بنایی نماینده قم، قدرت الله علیخانی نماینده قزوین، حسن ملک‌محمدی نماینده دامغان، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده اسلام آباد غرب، سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا و جهانبخش محبی‌نیا نماینده میاندوآب، تکاب و شاهین‌دژ از جمله نمایندگانی بودند که در مرحله اول انتخابات از راه‌یابی به مجلس نهم بازمانده بودند.



با توجه به ترکیب اولیه آرا در تهران، احتمالا تعداد دیگری از نمایندگان فعلی مجلس نیز، در مجلس آینده حضور نخواهند داشت.

