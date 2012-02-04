انتشار تفسیر سوره حضرت محمد(ص) به زبان پشتو در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که در تیراژ 1000 نسخه و 72 صفحه به چاپ رسیده است، مترجم هدف خود از ترجمه این کتاب را فهم و شناخت بهتر همگان از قرآن کریم عنوان نموده است که از وظایف اولیه و ضروری هر مسلمان می باشد.

این کتاب براى ارتقاى سطح قرآن پژوهی جوانان و بهره گیری علماى دینی از تجربه دیگران می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مترجم این تفاسیر، خود تحصیل کرده «دانشگاه علوم پزشکی قزوین» در رشته پزشکی می باشد و در حال حاضر استاد دپارتمان فیزیولوژى دانشکده پزشکى است.

مترجم این اثر با این تفاسیر در دوران دانشجویی آشنا گردیده است.

