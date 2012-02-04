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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۱۶

انتشار تفسیر سوره حضرت محمد(ص) به زبان پشتو در افغانستان

انتشار تفسیر سوره حضرت محمد(ص) به زبان پشتو در افغانستان

کتاب تفسیر سوره حضرت محمد(ص) تألیف حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی توسط دکتر ذبیح الله اقبال به زبان پشتو ترجمه و در اختیار مردم مسلمان افغانستان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که در تیراژ 1000 نسخه و 72 صفحه به چاپ رسیده است، مترجم هدف خود از ترجمه این کتاب را فهم و شناخت بهتر همگان از قرآن کریم عنوان نموده است که از وظایف اولیه و ضروری هر مسلمان می باشد.

این کتاب براى ارتقاى سطح قرآن پژوهی جوانان و بهره گیری علماى دینی از تجربه دیگران می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مترجم این تفاسیر، خود تحصیل کرده «دانشگاه علوم پزشکی قزوین» در رشته پزشکی می باشد و در حال حاضر استاد دپارتمان فیزیولوژى دانشکده پزشکى است.

مترجم این اثر با این تفاسیر در دوران دانشجویی آشنا گردیده است.
 

کد مطلب 1524611

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