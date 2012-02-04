محمدجعفر محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تاثیر نوسانات ارز بر نحوه تخصیص و پرداخت یارانه مطبوعات گفت: رقم یارانهها برای مطبوعات تغییری نکرده است و مبلغ آن در بودجه امسال که سال قبل به تصویب رسیده، مشخص شده است.
وی افزود: اگر تخصیص یارانهها صد درصدی باشد، همان مبلغی را که در بودجه بوده، به ما میدهند و ما هم به مطبوعات پرداخت میکنیم.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال گفت: ولی معمولاً تخصیص بودجه به این شکل نیست که صد درصد تخصیص یابد. با این حال در حال رایزنی با دولت و مجلس هستیم تا انشاءالله در سال آینده مقداری بیشتر به این مسئله توجه شود.
محمدزاده اضافه کرد: شیرازه اصلی فعالیت مطبوعات، کاغذ است و عمده کاغذ مورد استفاده آنها هم وارداتی است و نیاز است که تسهیلات جدی و جدیدی به مطبوعات داده شود تا انشاءالله این مشکلات برطرف شود.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه نظام جامع رسانهای در هیئت دولت گفت: هر هفته مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت ارشاد به اتفاق مدیرکل حقوقی وزارتخانه در کمیسیون لوایح حضور مییابند و کار را پیگیری میکنند.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: بررسی این لایحه زمانبر است و نمیتوان پیشبینی کرد کی این کار به اتمام میرسد. انشاءالله به محض پایان کار بررسی، به عنوان لایحه پیشنهادی دولت تقدیم مجلس میشود.
پیشتر احمدعلی محسنزاده، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اتمام بررسی بخشهای زیادی از این لایحه از جمله درباره تعریف رسانه، رسالت رسانهها، حقوق رسانهها و حدود رسانهها در کمیسیون لوایح دولت خبر داده بود.
محمدجعفر محمدزاده، همچنین درباره نامه اعتراضی و شکایت گونه مدیران مسئول برخی نشریات به رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره نحوه تخصیص و پرداخت یارانه به آنها از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد گفت: من نامهای ندیدهام ولی خوشحال خواهم شد آن را به من هم بدهند تا بخوانم!
اخیراً یکی از رسانهها از ارسال نامهای از سوی مدیران مسئول برخی مطبوعات و نشریات سراسری خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داده بود که در آن به آنچه «عملکرد تبعیضآمیز معاونت مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توزیع یارانه مطبوعات و برخی تسهیلات و امتیارات و در راستای منافع یک جریان خاص رسانهای» اعلام شده بود، اعتراض شده بود.
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