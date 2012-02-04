تمام مدارس راهنمایی گیلان زیر پوشش برنامه پیشگیری از اعتیاد قرار دارند

سعید سادات منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدارس مقطع ابتدایی گیلان 50 درصد زیر پوشش این برنامه هستند که نرم کشوری در این زمینه زیر 10 درصد است.

وی همچنین با اشاره به اینکه برنامه پیشگیری از اعتیاد باید قابلیت پایش و ارزیابی داشته باشد، اظهارداشت: برای برنامه ریزی راههای موثر در پیشگیری از اعتیاد، ابتدا باید علل و عوامل موثر در شروع مصرف و اعتیاد به مواد را در نوجوانان و جوانان شناخت چرا که پر خطرترین سن، سن نوجوانی است.

معاون پیشگیری بهزیستی گیلان گفت: برای انتخاب و بکارگیری مناسب استراتژی‌ها، دانستن نیازها، مشکلات، ظرفیتها و توانایی های اجتماعی امری ضروری است.

وی افزود: اجرای هر برنامه پیشگیری به شناخت دقیق منطقه، ‌بررسی کامل وضعیت بهداشتی، روان شناختی و... بستگی دارد تا به این وسیله عوامل موثر بر مصرف مواد آشکار شود.

سادات منصوری ادامه داد: به عنوان مثال باید شایعترین نوع ماده مصرف و گروه سنی افراد در معرض خطر، موقعیتها و محلهای مصرف، باورهای نادرست وعوامل مخاطره آمیز، امکانات و منابع موجود را شناخت و براساس آن مدل فعالیتهای پیشگیری را تعیین کرد.

وی تاکید کرد: نمی ‌توان یک روش واحد را به عنوان بهترین روش برای همه افراد و گروهها انتخاب کرد چرا که بهره گیری از راهبرد های مختلف برای تاثیر برشیوع اعتیاد ضروری است زیرا عوامل متفاوتی در ایجاد اعتیاد موثرند.

معاون بهزیستی گیلان گفت: مهمترین استراتژیهای پیشگیری از اعتیاد شامل آگاهسازی افراد در مورد خطرات و مضرات مواد، افزایش مهارتهای زندگی مانند مهارت تصمیم گیری، حل مسئله، ارتباطات اجتماعی، تقویت فعالیتهای جایگزین به جای مواد برای ارضای نیازهای روانی اجتماعی نوجوانان و جوانان، مشاوره و مداخله حین بحران، در بحرانهای مختلف در طول زندگی، ارتقا فرهنگی و مذهبی، تقویت قوانین و مقررات مبارزه با مواد و درمان معتادان برای جلوگیری از سرایت اعتیاد است.

وی افزود: نخستین بار سازمان بهزیستی در بحث ترک اعتیاد وارد شد و نخستین مرکز خود معرف استان را در سال 1376 دایر کرد.

سادات منصوری یادآورشد: درحال حاضر 70 مرکز سرپایی ترک اعتیاد در گیلان زیر پوشش بهزیستی در حال فعالیت است.