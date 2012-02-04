دکور باید فضای آرامی را به یک برنامه تلویزیونی منتقل کند

محمد شکیبانیا، تهیه‌کننده برنامه "این شب‌ها" در پاسخ به این سئوال که آیا دکور برنامه‌های روتین باید مرتب تغییر کند؟ به خبرنگار مهر گفت: معتقدم دکور برنامه نباید مزاحم باشد و اگر قرار است هر تغییری داشته باشد، قبل از اینکه پخش برنامه شروع شود، باید این تغییرات انجام شود. دکور باید به گونه‌ای باشد که نورپرداز و کارگردان با آن راحت باشند. دکور باید طوری طراحی شود تا همیشه طراوات خودش را در برنامه داشته باشد.

این تهیه‌کننده درباره بودجه دکور اشاره کرد: به نظرم مسئولان اگر به این نتیجه برسند که دکور خاص برنامه نیازمند بودجه بیشتری است، در این باره دریغ نمی‌کنند. مگر آنکه بدانند دکوری که قرار است ساخته شود نیازمند هزینه بالا نیست. در آن صورت بودجه زیادی نمی دهند.

وی ادامه داد: وقتی برنامه گفتگو محور باشد دکور نباید سهمی داشته باشد، چون آدم زنده در برنامه داریم. از سوی دیگر دکور برنامه باید آرامش بخش باشد و فضای آرامی را به برنامه منتقل کند.

شکیبانیا اشاره کرد: دکور نباید همه نمادهای برنامه را داشته باشد، چرا که در این صورت نشانی اشتباه می‌دهد. ما همیشه تلاش می‌کنیم دکور خانه طوری باشد که با آن احساس راحتی کنیم. برخی احساس می‌کنند باید دکور گل درشت باشد، در حالی که دکور می تواند ساده، اما همراه با جذابیت باشد. دکور باید در خدمت مفاهیم برنامه باشد.