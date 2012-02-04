پاسخ مهمانپرست به ادعای حمله ایران به آمریکا/ کلاپر دچار توهم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست در واکنش به اظهارات جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در جلسه کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران ادعاهای بی پایه و اساس آقای جمیز کلاپر در خصوص کشورمان را قویا رد می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران کشوری مسئول و متعهد به مبانی حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است و عملکرد سه دهه گذشته انقلاب اسلامی نیز موید این واقعیت است، افزود: کسانیکه خود متهم به حمایت از ترور دانشمندان ایرانی در تهران هستند نمی توانند چنین اتهامات نادرست و کذبی را متوجه جمهوری اسلامی ایران کنند.



مهمانپرست تاکید کرد: اظهارات آقای کلاپر تنها توهم تهدید است که ریشه در تفکرات منسوخ جنگ سرد دارد.



به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته روزنامه واشنگتن تایمز سخنان مدیر اطلاعات ملی آمریکا در جلسه استماع علنی سنا را منتشر کرد که در آن کلاپر در اظهاراتی عجیب مدعی شده بود: مقامات ایرانی، مسیر خود را عوض کرده‌اند و اکنون در فکر حملاتی در خاک آمریکا هستند.



خبرگزاری فرانسه نیز روز گذشته خبر داد که کلاپر در این جلسه تأکید کرده که تحریم‌ها نتوانسته ایران را از ادامه برنامه هسته‌ای متوقف کند و توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا نشان می‌دهد که مقامات ایرانی محاسبات خود را هم‌اکنون تغییر داده‌ و تمایل دارند تا حمله‌ای را در آمریکا در واکنش به اقدامات این کشور که ایران را تهدید می‌کند، انجام دهند.

