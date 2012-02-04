به گزارش خبرنگار مهر، علی اوجاقی که به تازگی به تیم ملی آب‎های آرام در رشته کانو کانادایی دعوت شده است در راستای آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های آسیایی و کاپ‎های جهانی و به منظور انجام معاینات پزشکی هفته گذشته به فدراسیون پزشکی ورزشی مراجعه کرد اما اسیر حادثه‎ای شد که بستری شدن در بیمارستان و جراحی شدن وی را به دنبال داشت.

این قایقران ملی‎پوش در جریان معاینات پزشکی و هنگام پائین آمدن از یکی از دستگاه‎ها دچار حادثه شد و به دلیل از دست دادن تعادلش به شدت با یک در شیشه‎ای برخورد کرد. شدت این ضربه به حدی بود که منجر به پارگی تاندوم و رگ دست وی شد.

اوجاقی بلافاصله پس از این حادثه به بیمارستان منتقل شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت. وی 24 ساعت در بیمارستان بستری بود.