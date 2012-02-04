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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۲۴

اتفاقی عجیب برای ملی‌پوش قایقرانی/ سقوط از روی دستگاه و انجام عمل جراحی!

اتفاقی عجیب برای ملی‌پوش قایقرانی/ سقوط از روی دستگاه و انجام عمل جراحی!

قایقران تیم ملی آب‌های آرام به علت حادثه‌ای که در حین معاینات پزشکی برای وی اتفاق افتاد مورد عمل جراحی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوجاقی که به تازگی به تیم ملی آب‎های آرام در رشته کانو کانادایی دعوت شده است در راستای آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های آسیایی و کاپ‎های جهانی و به منظور انجام معاینات پزشکی هفته گذشته به فدراسیون پزشکی ورزشی مراجعه کرد اما اسیر حادثه‎ای شد که بستری شدن در بیمارستان و جراحی شدن وی را به دنبال داشت.

این قایقران ملی‎پوش در جریان معاینات پزشکی و هنگام پائین آمدن از یکی از دستگاه‎ها دچار حادثه شد و به دلیل از دست دادن تعادلش به شدت با یک در شیشه‎ای برخورد کرد. شدت این ضربه به حدی بود که منجر به پارگی تاندوم و رگ دست وی شد.

اوجاقی بلافاصله پس از این حادثه به بیمارستان منتقل شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت. وی 24 ساعت در بیمارستان بستری بود. 

کد مطلب 1524636

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