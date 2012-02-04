عبور از جاده ترس برای رسیدن به کلاس/ 7 مدرسه در کنار جاده ترانزیتی

به گزارش خبرنگار مهر، هفت مدرسه در آن سوی یک جاده ترانزیتی که بندر بین المللی چابهار و بسیاری از شهرهای سیستان و بلوچستان را با حجم بالای ترافیکی به مرکز کشور متصل می کنند، معادله ای نامفهموم ساخته است که در یک سوی آن هزار و 700 دانش آموز دختر و پسر قرار دارند و در سوی دیگر هم هزاران کامیون و خودروی عبوری که برخورد آنها با دانش آموزان می تواند به فاجعه ای تبدیل شود که علیرغم هشدارهای مکرر به مسئولان راهی برای حل این معادله در نظر گرفته نشده است.

شهرستان محروم و تازه تاسیس ریگان با وجود خدماتی که طی سالهای اخیر در این منطقه انجام شده است همچنان با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می کند یکی از این مشکلات فاصله ای است که جاده بین المللی بین خانه و مدرسه دانش آموزان انداخته است و هر روز جان بیش از هزار کودک را تهدید می کند.

عدم کنترل سرعت مجاز و بی توجهی رانندگان به عبور کودکان از جاده از جمله مشکلاتی است که هر روز کودکان برای رسیدن به کلاس درس با آن مواجه هستند.

پل عابر پیاده؛ رویای دانش آموزان/ خط کشی عابر پیاده ای که محو شد

نکته قابل تامل این است که علیرغم اینکه می توان با احداث چند پل عابر پیاده بر روی این جاده خطر را به حداقل رساند تاکنون هیچ توجهی به این امر نشده است و هیچ یک از دستگاههای مرتبط حتی گام کوچکی برای رفع این خطر برنداشته اند.

در ابتدای سال تحصیلی جاری مسئولان ریگان اقدام به ایجاد خط کشی عابر پیاده بر روی این جاده کردند که به دلیل استفاده از رنگهای بی کیفیت تنها چند روز بعد این رنگها کاملا محو شد.

اینکه تا چه حد استفاده از خط کشی عابر پیاده در یک جاده ترانزیتی می تواند در ایجاد امنیت تاثیر گذار باشد امری است که باید مسئولان پاسخگو باشند و اینکه چرا از رنگهای بی کیفیت در این اقدام غیر کارشناسی استفاده شده نیز سوال بی جوابی است که کسی قادر به پاسخگویی آن نیست.

از سوی دیگر مسئولان باید به این سوال پاسخ دهند که چرا احداث یک پل عابر پیاده و حفاظت از جان هزاران کودک در مقیاس پروژه های مختلفی که در استان در حال انجام است و میلیاردها بودجه را به خود اختصاص داده، با تاخیر و اغماض روبرو شده است.

دختر بچه ای که تا یک قدمی مرگ پیش رفت

در این میان دانش آموزان هفت مدرسه ریگان هستند که باید تاوان عدم مدیریت بودجه و بی تدبیری را پرداخت کنند اما هزینه این بی تدبیری می تواند برای برخی از دانش آموزان از جمله دختر بچه ای که چند روز قبل در مسیر خانه تا مدرسه با یک خودروی عبوری تصادف بسیار سنگین است.

دختر بچه ای که به دلیل شدت جراحات چندین روز در بیمارستان بستری بود و هم اکنون نیز خانه نشین شده و از کلاس و درس دور مانده است.



مادر این دانش آموز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به دلیل مشغله کاری نمی توانیم هر روز برای عبور از جاده دخترم را همراهی کنم و برخی مواقع مجبور است برای رفتن به مدرسه تنها این مسیر را طی کند.



وی تصریح کرد: عبور از جاده ای پر ترافیک که هر لحظه از آن دها خودرو با سرعت بالا عبور می کنند و بعضا به دلیل قاچاق سوخت سرعت بالایی دارند برای یک فرد بالغ هم مشکل است چه برسد که دختر بچه ای که برای رسیدن به مدرسه عجله دارد و از مهارت لازم نیز برخوردار نیست.



وی گفت: یک روز دخترم با یکی از این خودروها تصادف کرد و فقط خدا خواست که زنده ماند اما به دلیل شدت جراحات همچنان در خانه بستری است و توان رفتن به مدرسه را ندارد.



وی تصریح کرد: هیچ کس پاسخگویی اینکه چرا هیچ راهی برای عبور دانش آموزان از جاده وجود ندارد نیست این در حالی است که هر روز امکان دارد این اتفاق بار دیگر برای سایر دانش اموزان هم تکرار شود.



این شهروند ریگانی ادامه داد: بسیاری از والدین باید هر روز بچه ها را شخصا به مدرسه ببرند و با توجه به وجود هفت مدرسه در آن سوی جاده ترافیک بسیار سنگینی ایجاد می شود که بیشتر موجب سردرگمی دانش آموزان و راننده های جاده ای می شود.

در خواستهای مکرر والدین کودکان برای ایمن سازی مدارس/ وعده ها ادامه دارد



ولی پژمان دیگر شهروند ریگانی به خبرنگار مهر گفت: تاکنون بارها در خصوص نصب پل عابر پیاده درخواست داده این و تنها شاهد وعده و وعیدهایی بودیم که عملی نشده است.



وی ادامه داد: دانش اموزان و خانواده های آنان باید برای رفتن به مدرسه خیالی آسوده داشته باشند نه اینکه هر روز منتظر شنیدن صدای ترمز باشند و هر روز کابوس عبور فرزندانشان از کنار کامیونهای جاده ای را داشته باشند.

اصغر پارسا، مدیر آموزش و پرورش ریگان در گفتگو با مهر اظهارداشت: هم اکنون هفت مدرسه در مقاطع مختلف تحصیلی در اطراف جاده چابهار – ریگان وجود دارد که خطر بزرگی را برای دانش آموزان ایجاد کرده است.

خطر دانش آموزان را تهدید می کند



وی ادامه داد: سعی کرده ایم با آموزش دانش آموزان و کمک از راهنمایی و رانندگی ریسک بالای عبور از این جاده را برای دانش آموزان کم کنیم اما عملا این خطر از بین نمی رود و تنها می توانیم ان را کنترل کنیم.





پارسا افزود: با وجود درخواستهای مکرر آموزش و پرورش برای نصب پل عابر پیاده هیچ اقدام موثری در این خصوص انجام نشده است و تا کنون نیز شاهد بروز چندین تصادف در این جاده بوده ایم.



مدیرآموزش و پرورش ریگان ادامه داد: حفظ جان دانش آموزان از اهمیت بالایی قرار دارد و باید در اولویت قرار گیرد.



وی تعداد دانش آموزان این مدارس را بیش از هزار و 700 نفر اعلام کرد و گفت: خطر عبور از جاده هر روز این کودکان را تهدید می کند.



وی با اشاره به استفاده قاچاقچیان سوخت از این محور گفت: افرادی که اقدام به این کار می کنند هیچ محدودیت سرعتی برای خود قائل نیستند و خطر عبور از جاده را بیشتر می کنند.



پارسا افزود: چندی قبل خط کشی عابر پیاده نیز در این محل انجام شد اما تنها چند روز بعد از خط کشی کل این علامات هشدار دهنده در جاده محو شد.

شهرداری مصوبه شورای ترافیک را اجرا کند



رئیس راهنمایی و رانندگی ریگان در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: تنها راه ایمن سازی این جاده احداث پل عابر پیاده است.



خوبیار مشایخی ادامه داد: هر روز با مشکل عبور دانش آموزان از این جاده مواجه هستیم و تمام نیروی خود را برای ایجاد شرایط مناسب برای عبور آنها از جاده به کار می گیریم.



وی ادامه داد: احداث پل عابر پیاده مصوبه شورای ترافیک ریگان است اما تا کنون اجرایی نشده است شهرداری باید در این خصوص هر چه سریعتر اقدام کند.

