چین از تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، "ون جیابائو" روز گذشته در دیدار با "آنگلا مرکل" در یک مرکز تجاری در شهر گوانگجو ضمن انتقاد از تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران در عین حال وعده کمک به این اتحادیه را برای مهار بحران بدهی داد.

شینهوا نیز در این رابطه گزارش داد: ون جیابائو در دیدار با مرکل تاکید کرد که پکن در پی گسترش همکاریهای استراتژیک و اقتصادی با آلمان است.

رسانه های غربی گزارش دادند که سفر مرکل با هدف گفتگو درباره بحران مالی اروپا صورت گرفت اما مرکل تاکید کرد که موضوع حقوق بشر و برخی موضوعات دیگر از جمله محورهای دیدار وی با جیابائو بود.

خاطر نشان می شود پیش از این رسانه های غربی اعلام کرده بودند صدراعظم آلمان با هدف گفتگو با مقامات چینی برای جلوگیری از افزایش خرید نفت ایران پس از تحریم آتی اروپا راهی پکن می شود.

بر این اساس دولت آلمان به دنبال جلب نظر مقامات چینی برای کاهش خرید نفت ایران است. به گفته منابع آگاه، مقامات برلین درصدد هستند با جلب نظر پکن بر تاثیر تحریم نیم بند اتحادیه اروپا در مورد نفت ایران بیفزایند.

وزیران اتحادیه اروپا در نشست هفته گذشته خود در بروکسل اجرای تحریم نفتی ایران را تا ابتدای جولای 2012 به تعویق انداختند.