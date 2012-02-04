"باب برادلی" نسبت به آینده حضور خود در تیم مصر ابراز تردید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "بابا برادلی" که از ماه سپتامبر سال 2011 هدایت تیم فوتبال مصر را بر عهده گرفته روز پنجشنبه به همراه همسر خود در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت قربانیان دیدار تیم های المصری - الاهلی برگزار شد، در پورت سعید حضور پیدا کرد.

وی گفت هنوز در خصوص آینده خود در تیم ملی مصر تصمیمی نگرفته است. این در حالی است که بعضی از بازیکنان مطرح تیم ملی این کشور پس از این رخداد تلخ عنوان کرده اند که از فوتبال کناره گیری می کنند.

برادلی در گفتگو با رسانه های ملی اظهار داشت: من هرگز در خصوص آینده ام در تیم ملی مصر فکر نکرده ام. امروز فکر ما با خانواده های قربانیان این حادثه است. می خواهیم به مردمی که جان خود را از دست اده اند و آنهایی که از این رویداد متاثر شده اند احترام بگذاریم.

وی افزود: رویای همه مردم مصر این است که این تیم به رقابت‌های جام جهانی صعود کند. ما هم به اینجا آمده ایم تا به کمک مردم و فدراسیون این خواسته را برآورده کنیم. امروز، روز غم است و افکار ما با خانواده های کشته شدگان است.