مادران شاغل؛ نگران بی تجربگی مربیان مهدهای کودک

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه برخی از مادران تنها به دلیل اینکه ساعاتی را از دست شیطنت های کودک خویش خلاص شوند و برخی نیز به دلیل شاغل بودن، فرزند خویش را به مهدهای مختلف در سطح شهر می سپارند.

اما نکته ای که جالب به نظر می رسد این است که اگر چه بیشتر کودکان اغلب اوقات خویش را در مهدکودک می گذرانند اما بسیاری از آنها از رفتن به مهدکودک امتناع می کنند و هر صبح با ناراحتی و گریه به سمت مهدها فرستاده می شوند.

واز طرفی جالب تر این است که وضعیت نامطلوب برخی از مهدکودک های مشهد بسیاری از خانواده ها را نیز برای سپردن کودکان خود به مهدها دچار نگرانی و مشکل کرده است و به گفته برخی از این خانواده ها آنها به دلیل شاغل بودن چاره ای جز سپردن کودکشان به مهدکودک ندارند.

با توجه به گزارش میدانی که در خصوص دلایل نارضایتی خانواده ها از مهدکودک ها توسط خبرنگار مهر گرفته شد متوجه شدیم که تجربه ناکافی، عدم آموزش های صحیح، مرتبط نبودن رشته مربیان در مهدها و انتخاب نیروی غیرمتخصص به عنوان مربی مهد کودک از جمله دلایل نارضایتی این خانواده ها را تشکیل می دهد.

انتخاب نیروی غیرمتخصص به عنوان مربی در مهدها

در این رابطه یکی از افرادی که چند ماه پیش علاقمند به کار مربیگری مهدکودک بوده به خبرنگار مهر می گوید: چندی پیش به دلیل علاقمندی به مهدکودکی در یکی از نقاط پایین شهر سری زدم و به مدیر آن مهدکودک گفتم که دوست دارم مربی مهد شوم و انتظار من این بود که مدیر به محض شنیدن پیشنهاد من سنگ اندازی کند و صحبت از گزینش پیش بیاید اما مدیر بر خلاف انتظار من استقبال خوبی از این وضعیت کرد.

ساناز داوودی ادامه می دهد: من با اطمینان کامل به مدیر گفتم هیچ چیز در مورد آموزش کودکان یا برخورد با آنها را نمی دانم و تجربه لازم را در این زمینه ندارم اما مدیر بیان کرد "اصلا مهم نیست که شما آموزشی در این زمینه داشته باشید زیرا تنها کافی است در زمان گریه کودک چند تا شکلات در جیبتان داشته باشید تا کودک از گریه دست بردارد اما به محض اینکه شلوغی کردند باید دعوایشان کنید وگرنه بچه ها پررو می‌شوند و دیگر نمی‌توان آنها را آرام کرد".

داوودی تاکید کرد: پس از مدتی کار در مهدکودک از این کار دلزده شدم و آن را رها کردم زیرا احساس کردم هر زمان که کار بهتری پیدا نکردم به راحتی می توانم دوباره در مهدکودک کار کنم و شرایط پذیرش در مهدکودک ها آنقدر آسوده و راحت هست که بتوان دوباره در این شغل مشغول به کار شد.

مریم حسینی نیز یکی از مربیان مهدکودک در بالای شهر است او می گوید: چند ماهی است که از این شغل به دلیل حقوق و مزایای پایین انصراف داده است.

از او در خصوص شرایط پذیرشش در مهد سئوال می کنم و او پاسخ می دهد: هنگامی که برای کار به مهدکودک مراجعه کردم اولین سئوال مدیر مهد رشته تحصیلی ام بود که من عنوان کردم حسابداری خوانده ام اما رشته من هیچ تاثیری در روند کار و پذیرش من در آن مهد نداشت زیرا مدیر با اینکه می دانست هیچ تجربه‌ای در این کار ندارم با شرط یک ماه کار آزمایشی بدون حقوق با درخواستم موافقت کرد.

وی ادامه داد: اما سرانجام بعد از گذشت سه هفته به دلیل اینکه این شغل با روحیاتم سازگار نبود انصراف دادم و نکته جالب این بود که با وجود همه بی‌تجربگی من، مدیر مهد اصرار داشت بمانم، او حتی قول داد بعد از سه‌ماه به حقوقم اضافه کند ولی واقعیت این بود که من هیچ چیز از کودک و ارتباط با او نمی‌دانستم.

یکی از مدیران مهدکودک در خصوص به کارگیری نیروی غیرمتخصص در مهدهای کودک می گوید: این مسئله به هیچ وجه جای نگرانی ندارد زیرا مربی که در مهد مشغول به کار می شود قبل از ورود به این شغل دوره هایی را می گذرانند و سپس می توانند به عنوان مربی مشغول به کار شوند.

مینا خسروی نسب افزود: این دوره‌‌ها شامل دروس مهم و اختصاصی کودکیاری و روانشناسی کودک است که مربیان با گذراندن این دوره‌‌ها مجاز به کار در مهدهای کودک می شوند بنابراین مربی با ذهنیت و آموزش کافی وارد این شغل می شود.

اما در مقابل یکی از مربیان مهدکودک با انتقاد از وضعیت برخی مهدکودک‌ها در پذیرش نیروهای غیرمتخصص افزود: متاسفانه برخی مدیران بدون توجه به این موضوع و تنها به خاطر هزینه پایین، اقدام به جذب نیروهای غیرمتخصص می‌کنند، در حالی که گاه مشاهده می‌شود مربیان بی هیچ تجربه ای به این کار گماشته می‌شوند.

زهره راسخی بر ضرورت نظارت سازمان‌های مربوطه نسبت به مهدهایی که از نیروهای غیرمتخصص استفاده می‌کنند، تاکید کرد و گفت: هر چند که در چند سال اخیر اقداماتی از سوی سازمان بهزیستی مبنی بر برگزاری دوره‌های آموزشی صورت گرفته اما واقعیت این است که برخی مراکز و مهدهای کودک نسبت به این موضوع کوتاهی می کنند.

آموزشهای نامتعارف در مهدها

اما به کارگیری نیروی غیرمتخصص، عدم گزینش صحیح مدیران مهدکودک در انتخاب مربی و شاید سهل انگار بهزیستی بخشی از مشکلات پیش روی مهدکودک های مشهد است زیرا هنوز که هنوز است برای رفع این مشکلات اقدام نشده و انگار در آموزش به کودکان نیز قرار است به حاشیه برویم.

آموزش های ناصحیح، برخورد جدی با کودک یا تنبیه بدنی او یا رها کردن کودک در مهد از مشکلاتی است که اگر از سوی مسئولین محافظه کار اقدامی صورت نگیرد آسیب جدی به کودک و در نهایت به جامعه وارد می شود.

در این رابطه یکی از مادرانی که فرزند 4 ساله اش را به مهدکودکی در مناطق بالای شهر مشهد می سپارد اظهار کرد: دخترم از سال گذشته به مهدکودک می رود و در این دو سال توسط مهد آموزش موسیقی را فرا می گیرد و من نیز هیچ مشکلی با این امر ندارم چون معتقدم که کودک نیازمند بازی و شادی است.

حلقه مفقود شده بازی و شادی در مهدهای کودک

یکی از کارشناسان علوم تربیتی نیز در زمینه آموزش های فشرده به کودکان و عدم توجه به بازی آنها در مهدکودک ها اظهار کرد: هیچ مهدی نمی تواند شادی را از بچه ها بگیرد زیرا اجرای برنامه های شاد مثل آواز خواندن، بازی کردن و ورزش کردن، روح و جسم کودک را آماده و باعث رشد فکری و جسمی و عقلی آنها می شود.

ندا رضوی ادامه می دهد: شادی و خنده از مهمترین احتیاجات یک کودک است در غیر این صورت کودکی دل مرده و بی انگیزه خواهیم داشت.

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر بازی حلقه ای مفقود شده در اکثر مهدکودک ها است عنوان کرد: انجام بازی و هیاهوی بچه ها با هم می تواند در رشد تربیتی و جسمی کودکان نقش فراوانی را ایفا کند و نمی توان نسبت به این امر در مهدها چشم پوشی کرد.

رضوی ادامه داد: نمی شود ساعات طولانی کودکی که حالا تازه می خواهد دنیا را و ظرافت های آن را خود به عینه و با چشمش درک کند مجبور کرد تا دو دو تا چهار تای ریاضی را فرا گیرد زیرا این آموزش ها مربوط به مقطع پیش دبستانی و دبستان است.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از والدین از آموزش های فشرده و کمتر بازی کردن کودکانشان در مهدها گله مندند و دوست دارند مهدکودک ها محیطی شاد همراه با بازی و آموزش های سرگرم کننده را برای کودکان به دنبال داشته باشد.

زهره سادات نیز از جمله مادرانی است که از آموزش های فشرده و خسته کننده به کودک خود ناراحت است و می گوید: چندی پیش که کودکم را به مهدکودک می بردم شاهد بودم که فرزندم بعد از رسیدن به خانه خسته بود و زمانی که علت را جویا شدم متوجه شدم که در مهد به کودکم از جغرافیا، زیست و ریاضیات آموزش داده می شد در حالی که زمان اندکی را برای بازی و شادی آنها در نظر می گرفتند.

سادات افزود: در حالی که آموزش جغرافیا یا زیست باید به شکل آرام و متنوع در پیش دبستانی به کودکان آموخته شود نه در مهدکودک که دارای تعریف مشخصی است.

20 درصد مهدکودک های استان سه ستاره هستند

مسئول امور کودکان سازمان بهزیستی نیز در خصوص مهدهای سه ستاره استان بیان کرد: 20درصد مهدهای استان سه ستاره هستند که این امر به دلیل داشتن نیروی متخصص، امکانات و تجهیزات کافی در مهدها بوده است.

وی افزود: البته حدود 80 درصد مهدهای موجود در رده‌‌های پایین‌تر قرار دارند که این امر به دلیل کمبود امکانات، مربیان کم‌توقع و غیرمتخصص است.

وی در خصوص طرح ارزشیابی در مهدکودک ها بیان کرد: این یک راه تشویقی است که می‌تواند در پر کردن خلأهای آموزشی بسیار تاثیرگذار باشد چرا که مدیران و مسئولان مهدکودک ها داوطلبانه دست به اصلاح می‌زنند تا رتبه مورد نظر را به دست آورند.

سنچولی افزود: با این روند، مدیران بسیار تشویق می‌شوند تا نسبت به ستاره‌دار شدن خود تلاش کنند و در این راستا به امکانات و تجهیزات خود و به کارگیری مربیان متخصص اقدام کرده وسطح آموزشی مهد را ارتقا دهند.

وی در خصوص به کارگیری نیروی غیرمتخصص در مهدکودک نیز اظهار کرد: گرفتن نیروهای دیپلم یا رشته‌‌های غیرمرتبط با کودکیاری و علوم تربیتی، آزاد است.

وی افزود: دوره‌‌هایی برای مربیان مهد درنظرگرفته شده که این دوره‌‌ها شامل دروس مهم و اختصاصی کودکیاری و روانشناسی کودک است که مربیان با گذراندن این دوره‌‌ها مجاز به کار در مهدهای کودک می‌ شوند.

سنچولی تاکید کرد: البته در ارزشیابی‌‌هایی که بر کیفیت مهدهای کودک انجام می شود وجود نیروهای متخصص امتیاز محسوب می شود که این امر خود سبب می‌شود مدیران برای اخذ امتیاز بیشتر نسبت به جذب مربیان متخصص اقدام کنند.

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گزارش: مرضیه صاحبی