سخنان رهبر انقلاب قیمت نفت را افزایش داد/ عربستان سایت رهبری را فیلتر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در صفحه‌ها و لابه‌لای ستون‌های روزنامه‌های امروز شنبه اخبار جالب و ویژه‌ای به چشم می خورد:

تایید صلاحیت نمایندگان اصلاح طلبان به جز یک نفر

روزنامه حمایت با اشاره به موضوع تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس نهم در مطلبی تحت این عنوان به نقل از داریوش قنبری، نوشته است: سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس اعلام کرد صلاحیت تمامی نمایندگان اصلاح طلب مجلس به غیر از یک نفر (اقبال محمدی) از سوی شورای نگهبان تاید شده است. به گفته داریوش قنبری، جبهه مردم سالاری و خانه کارگر به عنوان تشکل های اصلاح طلب تحرکاتی را برای ارائه فهرست سراسری انجام داده اند که احتمالا منتج به نتیجه نیز خواهد شد.

اصلاح طلب فراری سخنگوی سنا

در ستون "برداشت" روزنامه جوان در مطلبی تحت عنوان "اصلاح طلب فراری، سخنگوی سنا"، می خوانیم: یکی از نمایندگان فراری و اصلاح طلب مجلس ششم، از تصویب لایحه ای در کمیته بانکی سنا در مورد افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. علی اکبر خوئینی گفت: این لایحه رئیس جمهور آمریکا را موظف می کند استراتژی جامعی را برای دسترسی مردم ایران به اینترنت و دسترسی به رسانه های ماهواره ای تدوین کند. گفته می شود در این راستا قرار است زمان پخش برنامه های ماهواره ای از جمله صدای آمریکا و رادیو فردا 24 ساعته شود. ایالات متحده پس از ناکامی های متعدد در مواجهه با جمهوری اسلامی از جمله تحریم نفتی و بانکی، امیدوار است بتواند با فشار رسانه ای گسترده جامعه را ملتهب و فاز جدیدی از فشار را به وسیله تبلیغات رسانه ای بر افکار عمومی وارد کند. این تلاش ها که هر روز بر حجمش افزوده می شود نشان از استیصال غرب در برابر استقامت ملت ایران دارد.

دستور لیدر انحراف برای تست تشکیلات جدید منحرفین

جوان همچنین در مطلب دیگری در ستون "برداشت" خود به تشکیلات جریان انحرافی برای حضور پررنگ در انتخابات آتی مجلس، اشاره کرده و آورده است: در جلسه ای که با حضور لیدر حلقه انحراف و تنی چند از یاران وی برگزار شده است، لیدر جریان انحراف خواستار فعال تر شدن در عرصه انتخابات شده و گفته است، باید طراحی های جدیدتری کرده و حضورمان را پررنگ تر و علنی تر نماییم. همچنین برخی از حاضرین در جلسه نیز به بیان گزارش کار پرداخته و گفته اند که ما ظرفیت هایی را به وجود آوردیم که قابل اتکا هستند. در ادامه لیدر جریان انحراف خواستار رونمایی از این تشکیلات شده و گفته است، این ظرفیت ها را باید یک جایی تست کنیم. باید ببینم اگر این ظرفیت ها حساسیت زا نبود باید آنها را به شکل عریان علنی کنیم. اگر هم فضا مناسب نبود این تشکیلات را باید برای عده ای خاص رونمایی کنیم. گفتنی است کارشناسان معتقدند منظور منحرفین از تشکیلات، سازمانی برای ایجاد فتنه ای شبیه فتنه 88 در جامعه می باشد.

عربستان khamenei.ir را فیتر کرد

روزنامه قدس در بخش "اخبار ویژه" در خبری به فیلترینگ سایت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری در کشور عربستان اشاره کرده که در آن می خوانیم: در پی اطلاع رسانی دقیق سایت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری از اجلاس جهانی "جوانان و بیداری اسلامی" و در آستانه اقامه نماز جمعه توسط ایشان، مسئولان عربستانی سایت "khamenei.ir " را از دسترس کاربران عربستانی خارج کرده اند.

عراق طرح تحریم ایران را اجرا نمی کند

قدس همچنین در خبری دیگر در خصوص بحث تحریم های نفتی علیه ایران نوشت: سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: این کشور نمی تواند طرح تحریم آمریکا علیه ایران را اجرا کند. "الدباغ" افزود: در صورت اجرای این طرح معاملات اقتصادی و بانکی بین دو کشور ایران و عراق آسیب جدی خواهد دید.

سخنان رهبر انقلاب قیمت نفت را افزایش داد

قدس با اشاره به بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه دیروز تهران که ایشان به موضوع تحریم ها علیه ایران و پاسخ کشورمان به این اقدامات و تحریم ها اشاره کرده بودند، نوشت: روز جمعه پس از آنکه رهبر انقلاب ایران، هشدار داد ایران به موقع تحریم نفتی را تلافی خواهد کرد، بهای نفت خام برنت به بیش از 112 دلار در هر بشکه افزایش یافت.

مرتضوی امروز به دادگاه می رود

روزنامه جام جم در ستون "سایه خبر" در خبری آورده است: به رغم گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر که دادستان سابق تهران را دارای مصونیت قضایی عنوان کرده بود، سعید مرتضیوی به دلیل شکایت حاج محمود عطار امروز در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حاضر خواهد شد و از خود دفاع خواهد کرد.

عذرخواهی به دلیل کلیپ ضد ایرانی

در ستون "دیگه چه خبر؟" روزنامه ایران به ساخت کلیپ تبلیغاتی صهیونیستی علیه کشورمان از سوی شرکت سامسونگ و عذرخواهی این شرکت از کشورمان، اشاره کرده است که در آن می خوانیم: به دنبال اعتراضات گسترده علیه شرکت سامسونگ به علت انتشار کلیپ تبلیغاتی صهیونیستی علیه کشورمان، این شرکت با انتشار بیانیه ای رسما عذرخواهی کرد. این شرکت در بیانیه خود آورده است: به عنوان یک عضو جامعه جهانی متعهد به احترام به مردم و فرهنگ غنی ایرانی در سراسر جهان هستیم.

تجار ایرانی به جای کالای چینی آب و شن تحویل گرفته اند!

روزنامه خراسان در ستون "ویژه های خراسان" در خبری نوشته است: بر اساس گزارشی که اخیرا برخی فعالان تجاری برای مسئولان اقتصادی کشور ارسال کرده اند، تعدادی از شرکت های چینی با سوء استفاده از علاقه بازرگانان ایرانی برای خرید کالاهای ارزان از این کشور، به جای تحویل محصول سفارش داده شده، کانتینرهای حاوی مواد بی ارزشی چون آب، شن و ماسه به کشورمان ارسال می کنند و با توجه به نبود قراردادهای مشخص بین دو طرف، امکان دریافت غرامت نیز فراهم نمی شود.

صاحب کافی نت آزمون نهاد فرهنگی را باطل کرد

خراسان همچنین در خبری دیگر در ویژه های خود آورده است: گفته می شود در حالی که یکی از نهادهای فرهنگی در ‏هفته های اخیر اقدام به برگزاری آزمونی برای سنجش ‏اطلاعات کارکنان خود کرده است و بیش از هزار نفر در آن ‏شرکت کرده بودند، نتایج این آزمون به علت تخلف مسئول ‏یک کافی نت باطل شد. این فرد با مطالعه جزوه این ‏امتحان، در ازای دریافت 60 هزار ریال از هر نفر به جای وی ‏امتحان داده است و با استفاده از تبحر خود و ضعف سرورها ‏و نرم افزار مورد استفاده این نهاد، موفق به شرکت به جای ‏‏60 کارمند شده بود که با لو رفتن موضوع، نتایج این آزمون ‏باطل شد.‏

انتقاد محمد هاشمی از برنامه "صراط"

در ستون "غیر رسمی" روزنامه ملت ما به مستند صراط و انتقاد محمد هاشمی به این برنامه اشاره شده و در ادامه آورده است: محمد هاشمی رفسنجانی، رئیس اسبق صداوسیما در برنامه زنده بعدازظهر دیروز رادیو گفتگو، از برنامه صراط به شدت انتقاد کرد و گفت: این که صراط جهنم است. به گزارش بازتاب، وی در این مناظره با موضوع شکل گیری احزاب سیاسی و احزاب دولت ساخته به همراه حمیدرضا ترقی، از حزب موتلفه و پسر دکتر مرندی شرکت کرده بود و انتقادش باعث کمی جر و بحث در برنامه شد و کم کم صدای او قطع شد.

ترس از پاسخ ایران

روزنامه همشهری در ستون "کوتاه از سیاست" به ترس مقامات رژیم صهیونیستی از جمله رئیس سرویس امنیت داخلی اسرائیل از پاسخ تهران به ترورها اشاره کرده و نوشته است: یورام کوهن با اذعان به نقش اسرائیل در ترور دانشمندان هسته ای ایران درباره پاسخ احتمالی تهران به این ترورها ابراز نگرانی کرد. به گزارش هاآرتص، رئیس سرویس امنیت داخلی رژیم اسرائیل (شین بت) مدتی در خطر بودن منافع اسرائیل در سراسر جهان از سوی ایران شد.

انتقاد صدا و سیما از شبیه سازی ورود امام در فرودگاه مهرآباد

روزنامه شرق در ستون "مهم نیست" به انتقاد صدا و سیما از شبیه سازی ورود امام در فرودگاه مهرآباد اشاره کرده و نوشته است: صداوسیما از برگزاری برنامه اخیر شبیه سازی ورود امام خمینی (ره) به میهن در فرودگاه مهرآباد و پس از آن در مدرسه رفاه تهران انتقاد کرد. مجری برنامه "صرفا جهت اطلاع" در بخش خبری ساعت 20 و 30 دقیقه شبکه دو روز پنجشنبه، در حالی که تلویزیون فیلم وعکس هایی را از این شبیه سازی و ماکت های مختلف امام خمینی پخش می کرد، گفت: " یکی جلوی هجوم نبوغ برخی ها رو بگیره وگرنه مشکل جدی می شه ها."

نگرانی روزنامه دولت از تحقیق درباره شورای عالی ایرانیان

شرق همچنین در مطلبی دیگر به موضوع تحقیق در خصوص شورای عالی ایرانیان اشاره کرده است و در ادامه نوشته: سایت روزنامه ایران با اشاره به تصویب طرح تحقیق وتفحص از شورای عالی ایرانیان در مجلس نوشت:نگاهی به سابقه مجلس در تصویب چنین طرح هایی نشان می دهد که طراحان فعلی این حرکات عده ای از نمایندگان خاص بودند که تنها هدفشان تحقیق و تفحص نیست و سابقه قبلی این طرح ها و مصدا ق های آن بخوبی ثابت می کند این تعداد از نمایندگان پیش از این دنبال تحقیق و تفحص از سفرهای استانی دولت بودند .اگر کمی به عقب برگردیم باز هم همین نمایندگان قصد داشتند از ذخیره ارزی کشور تحقیق و تفحص به عمل آورند.شورای عالی ایرانیان خارج از کشور هم با عملکرد خود تبدیل شده بود به یکی از نقاط قوت و موفقیت دولت دهم که متاسفانه هجمه سنگینی که به عملکرد این شورا به وجود امد ضربات سنیگنی را بدنه و قالب کلی این شورا وارد ساخت.

چرا آیت الله مهدوی کنی دوستی 50 ساله با هاشمی را زیر پا گذاشت؟

در ستون "سایه روشن" روزنامه وطن امروز در مطلبی تحت این عنوان می خوانیم: حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان روز پنجشنبه در نشستی، در واکنش به برخی ادعاهای نادرست موضع گرفت و گفت: یک کسانی را به نحوی متهم می کنند؛ یک عده می گویند آیت الله مهدوی کنی در زمین هاشمی بازی می کند حال آنکه آیت الله مهدوی کنی همواره در صراط مستقیم بوده و 50 سال دوستی اش با آقای هاشمی به خاطر اصولگرایی زیر پا گذاشت، حال از شما می پرسم کدام یک از آقایان چنین کاری کرده اند؟