فریده ایزدی، مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چندی پیش قرار شد تا مدیا کاشیگر با حمایت مالی، ترجمه 10 اثر برتر ادبیات جهان در سال 2010 را به انتشار برساند. 9 اثر دیگر به مترجمان دیگر رسید و رمان «اتاق»‌ نوشته اما دون‌اهو به من رسید که امیدوارم این ترجمه هرچه زودتر به دست مخاطبان برسد.

وی افزود: من کار را خرداد ماه تحویل گرفتم و قرار بود ترجمه را شهریورماه تحویل بدهم که مشکلی برایم پیش آمد و باعث شد که ترجمه را تازه از آبان آماه شروع کنم و چنین شد که فرآیند ترجمه تا بهمن ماه به پایان رسید. در این کار، موضوع دستمزد برایم مطرح نبود و انگیزه‌ام از انجام این ترجمه، ادبیات و تشویق‌های آقای کاشیگر بود.

این مترجم گفت: وقتی شنیدم که این کتاب، ترجمه‌های دیگری هم دارد، شوکه شدم. یکی از دلایلی که فکر می‌کنم باید ترجمه جدیدی از این کتاب ارائه شود، این است که 2 مترجمی که تا به حال آن را ترجمه کرده‌اند، مرد هستند و به نظرم لازم است که مترجم این اثر زن باشد. چون یک رابطه عاطفی عمیق مادرانه در آن وجود دارد که ترجمه ظریفی را می‌طلبد. من هنگام ترجمه، با داستان زندگی کردم و در چند مقطع آن اشک ریختم. مثلاً هنگامی که سگ انگشت جک را گاز می‌گیرد، به گریه افتادم.

ایزدی ادامه داد: ترجمه کتاب در حال حاضر به اتمام رسیده است، ولی مدتی پیش شنیدم که این کار توسط مترجم دیگری در حال ترجمه است. البته این موضوع تا آن زمان در حد شایعه بود و سندیت محکمی در قالب یک خبر نداشت. به همین دلیل کار را پیش بردم و البته پیشروی در ترجمه این اثر به گونه‌ای نبود که بتوان به زودی آن را به پایان رساند. چون کاری بود که زمان می‌برد. وقتی خبردار شدم که 2 ترجمه از کتاب منتشر شده، گزارش جلسه نقد آن را در سرای اهل قلم خواندم و دیدم احسان عباسلو هم معتقد بوده است 2 ترجمه ارائه شده، ایرادات ترجمه‌ای دارند و یکی از مشکلاتشان تصویر نشدن متن است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر کار ترجمه تمام شده است و کتاب را به زودی به مسئول پروژه ارائه 10 اثر برتر ادبیات جهان در سال 2010 خواهم سپرد. امیدوارم خوانندگان با این ترجمه، ارتباط خوبی برقرار کنند.