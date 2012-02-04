تفکرات من به خودم مربوط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "لئون پانتا" در پاسخ به مقاله روز پنجشنبه "دیوید ایگناتیس" در روزنامه واشنگتن پست که مدعی شده بود "وزیر دفاع آمریکا گمان می کند اسرائیل در بهار آینده به ایران حمله می کند" گفت: ایگناتیس می تواند هر چه می خواهد بنویسد، اما درباره اینکه من چه فکر می کنم و نظرم چیست به کسی مربوط نیست.

دیوید ایگناتیس روز پنجشنبه در مطلبی در واشنگتن پست نوشته بود که لئون پانتا معتقد است که "احتمال خیلی زیادی وجود دارد که اسرائیل درماه آوریل ، مه یا ژوئن، به ایران حمله کند، پیش از این که ایران به مرحله‌ای برسد که اسرائیل آن را "منطقه مصونیت" برای ساخت بمب می داند."

در همین زمینه یک مقام بلندپایه دولت آمریکا به شبکه "سی ان ان" گفت: لئون پانتا به این نتیجه رسیده که احتمال زیادی وجود دارد که اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران در بهار آینده حمله کند.

این مقام دولت امریکا که خواسته نامش فاش نشود، همچنین مدعی شد: این درک کلی در دولت وجود دارد که اسرائیل ممکن است به این نتیجه برسد که ایران در حال ساخت سلاح هسته ای است.