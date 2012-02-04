به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی زبان "استیتسمن" (Statesman) چاپ دهلی نو در گزارشی نوشت: "رانجان ماتهای" قائم مقام وزیر خارجه هند در روزهای ششم تا هشتم فوریه (17 تا 19 بهمن ماه) در سفر به آمریکا درباره تحریم ها علیه ایران و همچنین موضوع افغانستان گفتگو می کند.

همچنین گفته می شود که رانجان ماتهای در این سفر با مقامات آمریکایی درباره انعقاد یک قرارداد هسته ای میان دو کشور و روابط دوجانبه واشنگتن و دهلی نو گفتگو می کند.

این سفر درحالی صورت می گیرد که آمریکا بر فشارهای خود علیه هند برای همسو کردن این کشور در تحریم های نفتی ایران افزوده است اما وزیر دارایی هند اخیرا ضمن مخالفت با تحریم های نفتی ایران از ادامه همکاریهای اقتصادی تهران-دهلی نو خبر داده است.

خاطرنشان می شود هند دومین مشتری نفت ایران پس از چین است که 350 تا 400 هزار بشکه از نیازهای نفتی خود را به صورت روزانه (12 میلیارد دلار در سال) از ایران تامین می کند.