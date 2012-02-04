سپاهان ششمین صدرنشین لیگ یازدهم/ سقوط استقلال و صعود پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته با برگزاری دیدارهایی پیگیری شد که طی آن تیم‌های مس کرمان، پرسپولیس، سپاهان اصفهان، راه آهن شهرری، ملوان بندرانزلی، صبای قم و ذوب آهن اصفهان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دو بازی نیز به نتیجه تساوی انجامید.

- نتایج دیدارهای هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* مس کرمان یک - سایپا البرز صفر

گل: مصطفی سیفی(54)

* استقلال 2 - پرسپولیس 3

گل‌ها: میلاد میداودی (31) و فریدون زندی (50) برای استقلال و ایمون زاید (82، 83 و 2+90) برای پرسپولیس

اخراج: مهرداد اولادی (68 - پرسپولیس)

* داماش گیلان صفر - سپاهان اصفهان یک

گل: عماد محمدرضا (88)

* نفت تهران یک - تراکتورسازی تبریز یک

گل‌ها: ژودیفلی فریرا (74) برای نفت تهران و رودریگو توسی(55) برای تراکتورسازی

* فجرسپاسی شیراز یک - راه آهن شهرری 2

گل‌ها: مهدی نظری (81) برای فجرسپاسی و بهادر عبدی (12) و حسین کعبی (48) برای راه آهن

* شهرداری تبریز یک - فولاد خوزستان یک

گل‌ها: سعید دقیقی (69) برای شهرداری و آندره رینالدو دسوزا (16) برای فولادخوزستان

* صنعت نفت آبادان یک - ملوان بندرانزلی 2

گل‌ها: فونیکه سی (37) برای صنعت نفت آبادان و علیرضا رمضانی (23 - پنالتی) و محمد نزهتی (32) برای ملوان

* صبای قم 3 - مس سرچشمه یک

گل‌ها: مرتضی هاشمی‌زاده (45) و رضا عنایتی (52 و 77) برای صبای قم و مجید باجلان (3) برای مس سرچشمه

اخراج: علی سامره (39)، نادرفتح اللهی (50) و مجتبی ترشیز (90) از مس سرچشمه

* ذوب آهن اصفهان یک - شاهین بوشهر صفر

گل: فرشید طالبی (5 +90)

جدول رده بندی لیگ برتر:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز ملاحظات 1- سپاهان 24 13 7 4 36 18 18+ 46 1 پله صعود 2- استقلال 24 14 4 6 39 25 14+ 46 1 پله سقوط 3- تراکتورسازی 24 12 7 5 42 29 13 43 - 4- صبای قم 24 11 8 5 31 24 7+ 41 - 5- نفت 24 10 8 6 31 27 4+ 38 - 6- فولاد 24 9 7 8 26 23 3+ 34 - 7- پرسپولیس 24 8 9 7 33 31 2+ 33 1 پله صعود 8- ذوب آهن 24 7 11 6 21 25 4- 32 2 پله صعود 9- سایپا 24 7 9 8 31 25 6+ 30 2 پله سقوط 10- ملوان 24 7 9 8 25 22 3+ 30 1 پله صعود 11- نفت آبادان 24 8 6 10 34 41 7- 30 2 پله سقوط 12- راه آهن 24 5 13 6 27 29 2- 28 1 پله صعود 13- مس کرمان 24 7 6 11 22 27 5- 27 3 پله صعود 14- داماش 24 7 6 11 25 34 9- 27 2 پله سقوط 15- فجرسپاسی 24 6 7 11 23 29 6- 25 1 پله سقوط 16- شهرداری 24 5 10 9 25 32 7- 25 1 پله صعود 17- شاهین 24 5 10 9 20 27 7- 25 2 پله سقوط 18- مس سرچشمه 24 4 5 15 17 40 23- 17 -

جدول گلزنان لیگ برتر

16 گل:

فونیکه سی(صنعت نفت آبادان)

13 گل:

کریم انصاری‌فرد (سایپای البرز)

12 گل:

رضا عنایتی (صبای قم)

10 گل:

مجتبی جباری (استقلال)

9 گل:

امید عالیشاه (راه آهن شهرری)، فرهاد مجیدی (استقلال) و رضا نوروزی (فولاد خوزستان)

8 گل:

عماد محمدرضا (سپاهان اصفهان)، سیدایمان موسوی (نفت تهران) و علی کریمی (پرسپولیس)

7 گل:

منصور تنهایی (شاهین بوشهر)، سیدمحسن حسینی (تراکتورسازی تبریز)، سعید دقیقی (شهرداری تبریز)، سیدجلال رافخایی (ملوان بندرانزلی)، مهدی رجب زاده (فجرشهیدسپاسی شیراز) و رودریگو توسی (تراکتورسازی تبریز)

6 گل:

جعفر بذری (شهرداری تبریز)، آرش برهانی (استقلال)، محمد غلامی (داماش گیلان) و مهدی نظری (فجرسپاسی شیراز)