سپاهان ششمین صدرنشین لیگ یازدهم/ سقوط استقلال و صعود پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته با برگزاری دیدارهایی پیگیری شد که طی آن تیمهای مس کرمان، پرسپولیس، سپاهان اصفهان، راه آهن شهرری، ملوان بندرانزلی، صبای قم و ذوب آهن اصفهان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دو بازی نیز به نتیجه تساوی انجامید.
- نتایج دیدارهای هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* مس کرمان یک - سایپا البرز صفر
گل: مصطفی سیفی(54)
* استقلال 2 - پرسپولیس 3
گلها: میلاد میداودی (31) و فریدون زندی (50) برای استقلال و ایمون زاید (82، 83 و 2+90) برای پرسپولیس
اخراج: مهرداد اولادی (68 - پرسپولیس)
* داماش گیلان صفر - سپاهان اصفهان یک
گل: عماد محمدرضا (88)
* نفت تهران یک - تراکتورسازی تبریز یک
گلها: ژودیفلی فریرا (74) برای نفت تهران و رودریگو توسی(55) برای تراکتورسازی
* فجرسپاسی شیراز یک - راه آهن شهرری 2
گلها: مهدی نظری (81) برای فجرسپاسی و بهادر عبدی (12) و حسین کعبی (48) برای راه آهن
* شهرداری تبریز یک - فولاد خوزستان یک
گلها: سعید دقیقی (69) برای شهرداری و آندره رینالدو دسوزا (16) برای فولادخوزستان
* صنعت نفت آبادان یک - ملوان بندرانزلی 2
گلها: فونیکه سی (37) برای صنعت نفت آبادان و علیرضا رمضانی (23 - پنالتی) و محمد نزهتی (32) برای ملوان
* صبای قم 3 - مس سرچشمه یک
گلها: مرتضی هاشمیزاده (45) و رضا عنایتی (52 و 77) برای صبای قم و مجید باجلان (3) برای مس سرچشمه
اخراج: علی سامره (39)، نادرفتح اللهی (50) و مجتبی ترشیز (90) از مس سرچشمه
* ذوب آهن اصفهان یک - شاهین بوشهر صفر
گل: فرشید طالبی (5 +90)
جدول رده بندی لیگ برتر:
|تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|گلزده
|گلخورده
|تفاضل
|امتیاز
|ملاحظات
|1- سپاهان
|24
|13
|7
|4
|36
|18
|18+
|46
|1 پله صعود
|2- استقلال
|24
|14
|4
|6
|39
|25
|14+
|46
|1 پله سقوط
|3- تراکتورسازی
|24
|12
|7
|5
|42
|29
|13
|43
|-
|4- صبای قم
|24
|11
|8
|5
|31
|24
|7+
|41
|-
|5- نفت
|24
|10
|8
|6
|31
|27
|4+
|38
|-
|6- فولاد
|24
|9
|7
|8
|26
|23
|3+
|34
|-
|7- پرسپولیس
|24
|8
|9
|7
|33
|31
|2+
|33
|1 پله صعود
|8- ذوب آهن
|24
|7
|11
|6
|21
|25
|4-
|32
|2 پله صعود
|9- سایپا
|24
|7
|9
|8
|31
|25
|6+
|30
|2 پله سقوط
|10- ملوان
|24
|7
|9
|8
|25
|22
|3+
|30
|1 پله صعود
|11- نفت آبادان
|24
|8
|6
|10
|34
|41
|7-
|30
|2 پله سقوط
|12- راه آهن
|24
|5
|13
|6
|27
|29
|2-
|28
|1 پله صعود
|13- مس کرمان
|24
|7
|6
|11
|22
|27
|5-
|27
|3 پله صعود
|14- داماش
|24
|7
|6
|11
|25
|34
|9-
|27
|2 پله سقوط
|15- فجرسپاسی
|24
|6
|7
|11
|23
|29
|6-
|25
|1 پله سقوط
|16- شهرداری
|24
|5
|10
|9
|25
|32
|7-
|25
|1 پله صعود
|17- شاهین
|24
|5
|10
|9
|20
|27
|7-
|25
|2 پله سقوط
|18- مس سرچشمه
|24
|4
|5
|15
|17
|40
|23-
|17
|-
جدول گلزنان لیگ برتر
16 گل:
فونیکه سی(صنعت نفت آبادان)
13 گل:
کریم انصاریفرد (سایپای البرز)
12 گل:
رضا عنایتی (صبای قم)
10 گل:
مجتبی جباری (استقلال)
9 گل:
امید عالیشاه (راه آهن شهرری)، فرهاد مجیدی (استقلال) و رضا نوروزی (فولاد خوزستان)
8 گل:
عماد محمدرضا (سپاهان اصفهان)، سیدایمان موسوی (نفت تهران) و علی کریمی (پرسپولیس)
7 گل:
منصور تنهایی (شاهین بوشهر)، سیدمحسن حسینی (تراکتورسازی تبریز)، سعید دقیقی (شهرداری تبریز)، سیدجلال رافخایی (ملوان بندرانزلی)، مهدی رجب زاده (فجرشهیدسپاسی شیراز) و رودریگو توسی (تراکتورسازی تبریز)
6 گل:
جعفر بذری (شهرداری تبریز)، آرش برهانی (استقلال)، محمد غلامی (داماش گیلان) و مهدی نظری (فجرسپاسی شیراز)
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