12 کانون فرهنگی و هنری مساجد کردستان افتتاح شد

کامل گلباغی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با آغاز دهه مبار فجر انقلاب اسلامی 12 کانون فرهنگی و هنری در مساجد شهرستان ها و مناطق تابعه استان کردستان افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی اظهار داشت: کانون فرهنگی و هنری مسجد حضرت عکاشه در سنندج، چهار کانون در مساجد روستاهای شهرستان بیجار، سه کانون در مساجد شهرستان دیواندره، سه کانون در مساجد شهرستان کامیاران و کانون امام حسین (ع) در مسجد روستای صندوق آباد از جمله کانون های تازه تاسیس هستند.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های دبیرخانه امور مساجد استان در دهه فجر انقلاب اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: با برنامه ریزی های به عمل آمده امسال برنامه های متنوعی به این مناسبت در سراسر استان برگزار می شود.

گلباغی برگزاری جشن های پیروزی در کانون های فرهنگی و هنری مساجد، برگزاری محافل انس با قرآن، برپایی نمایشگاه های مرتبط با پیروزی انقلاب اسلامی، عطر افشانی مزار شهدا و برپایی نمایشگاه کتاب را از جمله این ویژه برنامه ها عنوان کرد.

وی همچنین برگزاری مسابقه کتابخوانی، برگزاری نمایشگاه خوشنویسی، برپایی نمایشگاه عکس شهدا، برگزاری یادواره های شهدا، برگزاری برنامه شعر انقلاب و همایش های پیاده روی خانواده را از دیگر برنامه های کانون های فرهنگی هنری مساجد در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی در استان کردستان دانست.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان با اشاره به تقارن دهه فجر و هفته وحدت نیز گفت: برگزاری مراسم های مولودی خوانی در مساجد استان کردستان به مناسبت هفته وحدت از دیگر ویژه برنامه های این ستاد است.