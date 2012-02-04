بازتاب گسترده سخنان رهبر معظم انقلاب/ ایران تسلیم فشارها نمی شود

لحظاتی پس از آغاز خطبه های نماز جمعه امروز تهران به امامت "آیت الله خامنه ای" رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران رسانه های منطقه ای و غربی به پوشش بیانات رهبری پرداختند.

آسوشیتدپرس با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد خطر رژیم صهیونیستی برای منطقه از آمادگی ایران برای مقابله با این تهدید و کمک به گروههای مقاومت خبر داد. این خبرگزاری به نقل از رهبر انقلاب، رژیم صهیونیستی را غده ای سرطانی در منطقه دانست که باید از بین برود.

خبرگزاری فرانسه نیز نوشت: رهبر ایران آمادگی این کشور را برای مقابله با تحریمها و تهدیدهای غرب اعلام کرد. بر این اساس ایران به تحریم نفت و تهدید نظامی علیه خود پاسخ درخور و به موقع خواهد داد.

همچنین رویترز بخشهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب را انعکاس داده و نوشت: ایران در مقابل فشارهای غرب بر سر برنامه هسته ای خود تسلیم نخواهد شد.



بر این اساس تحریم و حمله به ایران به زیان آمریکا خواهد بود و تغییری در اراده ایران برای دستیابی به فناوری هسته ای نخواهد داد.

در این گزارش همچنین به حمایت ایران از گروههای مقاومت در فلسطین و لبنان برای مقابله با رژیم صهیونیستی اشاره شده است.

از سوی دیگر رسانه های اسرائیلی با پوشش سخنرانی رهبر معظم انقلاب نگرانی خود را از واکنشهای ایران در برابر ادعاها و تهدیدهای اخیر مقامات این رژیم به نمایش گذاشتند.

هاآرتض به نقل از آیت الله خامنه ای نوشت: آمریکا و اسرائیل از تهدید ایران آسیب خواهند دید. این روزنامه در گزارش مفصلی به تشریح سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران پرداخت و از بی تاثیر بودن تلاشهای غرب برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران از طریق اعمال تحریم و تهدید به جنگ خبر داد.

دقایقی پس از اتمام این سخنرانی نیز یدیعوت آحارونوت جمله "اسرائیل غده سرطانی است" را تیتر نخست خود کرد. این روزنامه صهیونیستی با نقل قول از رهبر ایران نوشت: جهان به زودی این غده سرطانی را قطع خواهد کرد.

در همین حال شبکه تلویزیونی الجزیره به پوشش اخبار سخنان رهبر معظم انقلاب پرداخته و فرازهایی از آن را در بخشهای خبری خود اعلام کرد.

شبکه العربیه نیز با تاکید بر بیانات رهبر انقلاب در مورد واکنش ایران به تهدیدهای نظامی غرب اخبار نمازجمعه امروز تهران را بازتاب داد.

پایگاه روزنامه مصری الاهرام نیز به پوشش این خبر پرداخته و نوشت: آیت الله خامنه ای تاکید کرد ایران تسلیم فشارها نخواهد شد و تهدید ایران به ضرر آمریکا است. الاهرام همچنین از بی تاثیر بودن تحریمها علیه ایران خبر داد.