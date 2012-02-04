بازتاب رسانه ای استقرار موفقیت آمیز ماهواره نوید در مدار زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان صنایع هوافضا موفق شد ماهواره نوید علم و صنعت را که به صورت کاملا بومی توسط دانشگاه علم و صنعت ساخته شده توسط ماهواره‌بر جدید سفیر نوید، به فضا پرتاب و در مدار زمین قرار دهد.

سردار "احمدی وحیدی" وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران پس از این موفقیت تاکید کرد: سازمان صنایع هوافضا بعد از پرتاب موفق ماهواره های امید و رصد به فضا در سومین تجربه موفق پیاپی خود با قرار دادن ماهواره نوید علم صنعت در مدار زمین، فناوری پرتاب انواع ماهواره به فضا را در کشور نهادینه کرد.

این خبر از صبح امروز بازتاب گسترده ای در رسانه های منطقه و کشورهای غربی داشت که همگی نشان از موفقیت جدید ایران در عرصه فضا بشمار می رود.

خبرگزاری فرانسه ساعتی پیش در گزارشی نوشت: ایران با موفقیت سومین ماهواره خود را به فضا پرتاب کرد.

در این گزارش با اشاره به اینکه ماهواره نوید سومین ماهواره پرتاب شده از سوی ایران به فضا از سال 2009 تاکنون است تاکید شده که این موفقیت با جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران همزمان شده است.

خبرگزاری آلمان نیز در گزارشی به پوشش موفقیت جدید ایران در عرصه هوا فضا پرداخت و نوشت: ماهواره نوید علم و صنعت از سوی متخصصان ایرانی ساخته شده و در مدار 270 تا 375 کیلومتری زمین مستقر خواهد شد. این ماهواره می تواند از طریق سه سیستم ارتباطی با زمین ارتباط برقرار کند.

شبکه خبری بی بی سی نیز ساعتی پیش در گزارشی به بازتاب این خبر پرداخت و نوشت: ماهواره نوید علم و صنعت که 50 کیلوگرم وزن دارد در مدت ماموریت 18 ماهه خود در فضا هر 90 دقیقه تصویری را به زمین مخابره می کند.

خبرگزاری رویترز نیز امروز در گزارشی به بازتاب استقرار موفقیت آمیز ماهواره نوید در مدار زمین پرداخت و نوشت: این موفقیت با جشنهای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران همزمان شده است.