دشمن شناسی مهمترین دستاورد هفته وحدت برای مسلمانان است

حجت الاسلام محمد شمس الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از مهمترین دستورات اسلامی در حوزه دین مداری وحدت بین امت اسلامی است وآیات بسیاری از قران کریم در این خصوص نازل شده و نیز پیامبر اکرم (ص) نیز بر پشتیبانی خداوند از جماعت و امت تاکید زیادی دارند.

وی افزود: امروزه دشمنان اسلام برای چپاول ثروت امت اسلامی با دسیسه های مختلفی به غارت ذخایر مسلمانان پرداخته و با حضور حاکمان دست نشانده، کشورهای اسلام را به مستعمرات خود تبدیل کرده اند که نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبداء و پیشرو در مبحث وحدت امت اسلامی دست استکبار جهانی را از کشورهای اسلامی کوتاه کرده است.

امام جمعه بشرویه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با برگزاری کنگره و نشست های مختلف با حضور اندیشمندان مسلمان در خصوص وحدت اسلامی توجه مسلمانان را به وحدت به عنوان محوری ترین عامل حیات امت اسلامی جلب کرده است.

حجت الاسلام شمس الدینی ادامه داد: وحدت درکتاب، وحدت در قبله و وحدت در معاد، نبوت وتوحید از مهم ترین نقاط اشتراک مذاهب اسلامی است که از اساسی ترین عوامل وحدت در جامعه اسلامی نیز محسوب می شود.

وی افزود: یک ششم از آیات قرآن کریم در خصوص دشمن شناسی است که این موضوع نشان دهنده ضرورت توجه مسلمانان به وجود یک دشمن مشترک در میان آن ها است وهمین امرنیاز به وحدت را در جامعه اسلامی دوچندان می کند.

بیداری اسلامی ثمره وحدت مسلمین جهان

امام جمعه بشرویه با بیان این که هفته وحدت یکی از دستاوردهای با ارزش معمار کبیر انقلاب امام خمینی است، گفت: امروزه جرقه بیداری اسلامی نوید بخش تحقق شعار امت واحده اسلامی و تحقق وحدت در میان مسلمان است.

حجت الاسلام شمس الدینی تصریح کرد: دشمن شناسی یکی از لوازم و ضرورت های ایجاد وحدت در جامعه اسلامی است.

وی یادآورشد: دشمن شناسی، افزایش قدرت پایگاه اسلام در دنیا و سازمان دهی اقتصاد و ایجاد یک نظام پولی واحد از مهم ترین ثمرات وحدت برای جامعه اسلامی است.