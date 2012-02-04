حجم همکاریهای اقتصادی ایران و اقلیم کردستان عراق مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاظمی قمی در جلسه هم اندیشی توسعه مناسبات اقتصای با اقلیم کردستان عراق چشم انداز روابط تجاری واقتصادی را با اقلیم کردستان و کشور عراق را مثبت ارزیابی کرد و افزود: روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان عراق مطلوب بوده و این در حالی است که حجم همکاریهای اقتصادی رضایت بخش نیست.

وی خواستار برنامه ریزی برای توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی با اقلیم کردستان عراق شد و ضمن تاکید بر لزوم رفع موانع و مشکلات گسترش همکاریها، ادامه داد: یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه صادرات و همکاری های اقتصادی با اقلیم کردستان عراق، توجه به مسائل مرزی، توسعه پایانه ها، تجهیز گمرکات و گذرگاه های مرزی است.

دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق همچنین به توافقات اقتصادی اخیر جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس این توافق نامه ها روند سرمایه گذاری های مشترک بین دو طرف افزایش می یابد.

عظیم حسینی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق نیز در این جلسه با اشاره به اینکه زمینه های فراوانی برای توسعه مناسبات اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق وجود دارد، افزود: برای گسترش روابط اقتصادی باید با همدلی و وحدت مسائل و مشکلات پیش رو برداشته شده و زمینه مبادلات و فعالیت های اقتصادی تسهیل شود.

غلامرضا دیزج نژاد معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه از راه اندازی پایانه تجاری محمدیار، گسترش روابط استان با اقلیم کردستان در بخش پزشکی و دانشگاهی خبر داد و گفت: با تشکیل شرکت های مشترک تجاری و صنعتی میان ایران و عراق مبادلات اقتصادی میان دو کشور گسترش می یابد.

آذربایجان غربی در شمالغربی ایران با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان غربی دارای مرز مشترک بوده که بیشترین مبادلات تجاری ایران با عراق و بویژه اقلیم کردستان عراق از طریق پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر انجام می شود.