پیروزی انقلاب به برکت پایمردیها و ایستادگیهای مردم ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی ابراهیمی صبح شنبه همزمان با پانزدهم بهمن ماه با عنوان "انقلاب اسلامی، جهاد اقتصادی، فرهنگ و احیای ارزشهای اسلامی" در مراسم گرامیداشت ایام الله دهه فجر که در مسجد حضرت سجاد(ع) ورامین برگزار شد، به بررسی ویژگیهای انقلاب اسلامی پرداخت.

وی در رابطه با خصوصیات امام راحل افزود: امام هیچ یک از ایدئولوژیهای شرق و غرب را نپذیرفت و ایدئولوژی نوین خود که مبتنی بر دین مبین اسلام بود را مطرح ساخت و توانست دنیای شرق و غرب را به شکست کشاند، در واقع امام(ره) یک نظام نوین را مطرح می کردند.

این مسئول گفت: در تاریخ بشریت سراغ نداریم که رهبری اینچنین بر دلها حکومت کند و مردم وی را با این شوق استقبال و هنگام مرگ با آن شکوه و عظمت بدرقه کنند.

وی با اشاره به مفاسد موجود در رژیم پهلوی ادامه داد: 33 سال قبل رژیمی در این کشور حکومت می کرد که سردمداران وابسته، فاسد و بی بند و بار آن تنها به فکر عیش و نوش خود بودند، دست روی هر یک از سران رژیم پهلوی بگذاریم فساد در آنها دیده می شود، انقلاب اسلامی ریشه این چنین افرادی را کند.

معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور بیان داشت: تلاش شما کسانی را روی کار آورده که مسئولان آن داعیه دار اسلام و ارزشهای اسلامی هستند، اصل بر ارزشهای انسانی و اسلامی است؛ حال ممکن است گوشه ای هم مسئولی خلاف این اصل عمل کند اما اصل بر ارزشها و بر درستکاری و پاکی است.

وی به پیشرفتهای تکنولوژیکی جوانهای انقلابی اشاره و اضافه کرد: پیشرفتها قابل ستایش است اما توقع ما بیش از این است، ما می خواهیم در کشور اسلامی حریم مؤمن حفظ شود، یک نهضت عظیم ایجاد شود که در آن غیبت، تهمت، تعرض به حقوق انسانها و دست درازی به بیت المال وجود نداشته باشد.

بیداری اسلامی به برکت گفتمان امام(ره) و انقلاب است

ابراهیمی یادآور شد: نظام ما به برکت این ارزشها جوان مانده است و امروز در دنیا ما پیروزیم نه دشمنان ما، امریکا و متحدانش در عراق، افغانستان، غزه، لبنان شکست خوردند و امروز پس از ۳۳سال این گفتمان امام راحل ماست که در دنیا منتشر شده است و بیداری اسلامی به برکت گفتمان امام(ره) و انقلاب است.

وی افزود: امروز اوضاع عربستان و اعتراضات مردمی در آن هم نشان می دهد که تاریخ مصرف حکومت وابسته عربستان نیز به سر آمده است.

مردم ورامین جرقه انقلاب و قیام را در ۱۵خرداد روشن کردند

امام جماعت مسجد امام سجاد(ع) نیز در این مراسم گفت: مردم شهرستان ورامین جرقه این انقلاب و قیام را در ۱۵خرداد ۴۲روشن کردند و امروز تمام دنیا از نعمت آن انقلاب متنعم شدند.

حجت الاسلام محمدرضا تاجیک افزود: اثرات انقلاب اسلامی روز به روز در جهان فراگیرتر می شود، امروز این انقلاب تنها به مردم ایران و مردم ورامین تعلق ندارد، انقلاب ما جهانی است و متعلق به تمام آزادیخواهان جهان است.