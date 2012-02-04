45 درصد روستاییان خراسان جنوبی مهارتهای فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

حسین خوشایند درگفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: اداره کل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در راستای توانمند سازی خانوارهای روستایی و افزایش بهروری آنها اقدام به برگزاری دوره های آموزشی درروستاها کرده است.

وی افزود: تاکنون در 32 روستای استان 55 کارگاه آموزشی برگزار شده است که با استقبال روستاییان این کارگاه ها در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل سازمان فنی وحرفه ای خراسان جنوبی با بیان این که برگزاری کارگاه مهارت افزایی در روستاها از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری می کند، ادامه داد: برگزاری این دوره ها می تواند سهم بسزایی در افزایش بهره وری قشر روستایی داشته باشد.

خوشایند تصریح کرد: یکی دیگر از امکانات آموزشی سازمان فنی حرفه ای در راستای افزایش مهارت، پذیرش دانش پژوهان روستایی در خوابگاه های شبانه روزی است که این خوابگاه ها به دلیل رایگان بودن با استقبال پرشور جوانان روستایی مواجه شده است.

وی یادآورشد: مرکز آموزشی فنی وحرفه ای به صورت شبانه روزی آماده پذیرش جوانان روستایی در رشته های مختلف فنی وحرفه ای است.