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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۲۹

صادقی خبر داد:

اتصال مراکز چهار استان به شبکه راه آهن تا دو سال آینده

اتصال مراکز چهار استان به شبکه راه آهن تا دو سال آینده

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: تا پایان دولت دهم چهار مرکز استان در شمال و شمالغرب کشور به شبکه سراسری راه آهن متصل می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی صبح جمعه در جریان بازدید از قطعات پروژه راه آهن میاندوآب به ارومیه افزود: تا کنون 20 مرکز استان از مزایای شبکه سراسری راه آهن برخوردار بوده و هم اکنون نیزعملیات اجرای توسعه شبکه ریلی در 9 استان کشور در دست اجراست که با اولویت بندی پروژه ها چهار مرکز استانی تا پایان دولت دهم به این شبکه متصل می شوند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور عنوان کرد: اتصال مراکز استانهای آذربایجان غربی، همدان، کرمانشاه و گیلان به شبکه راه آهن از اولویت های شبکه حمل  و نقل ریلی بوده و تا پایان دولت دهم به بهره برداری  می رسند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در توزیع اعتبارات و افزایش فعالیت کارگاهی در این پروژه ها اظهار داشت: علاوه بر افزایش سقف اعتباری طرح ها از محل جذب سایر منابع مالی و سرمایه گذاری اقدامات لازم انجام شده و در آینده نزدیک 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ویژه این طرح ها متنشر می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه معاون عمرانی استاندار از پروژه تکمیل میانگذر دریاچه ارومیه، تقاطع غیرهمسطح ابوذر ارومیه، آزاد راه شهید کلانتری، قطعه پنجم راه‌آهن ارومیه و ایستگاه ارومیه بازدید کرد.

بازدید از پروژه بزرگراه ارومیه ـ میاندوآب، تقاطع غیرهمسطح سراهی محمدیار و بزرگراه میاندوآب به بوکان از دیگر برنامه سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت توسعه و زیربناهای کشور بود که پس از بررسی وضعیت پیشرفت طرح‌ها، تصمیمات لازم برای تسریع در عملیات اجرایی طرح‌ها گرفته شد.

کد مطلب 1524699

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