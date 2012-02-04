اتصال مراکز چهار استان به شبکه راه آهن تا دو سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی صبح جمعه در جریان بازدید از قطعات پروژه راه آهن میاندوآب به ارومیه افزود: تا کنون 20 مرکز استان از مزایای شبکه سراسری راه آهن برخوردار بوده و هم اکنون نیزعملیات اجرای توسعه شبکه ریلی در 9 استان کشور در دست اجراست که با اولویت بندی پروژه ها چهار مرکز استانی تا پایان دولت دهم به این شبکه متصل می شوند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور عنوان کرد: اتصال مراکز استانهای آذربایجان غربی، همدان، کرمانشاه و گیلان به شبکه راه آهن از اولویت های شبکه حمل و نقل ریلی بوده و تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در توزیع اعتبارات و افزایش فعالیت کارگاهی در این پروژه ها اظهار داشت: علاوه بر افزایش سقف اعتباری طرح ها از محل جذب سایر منابع مالی و سرمایه گذاری اقدامات لازم انجام شده و در آینده نزدیک 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ویژه این طرح ها متنشر می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه معاون عمرانی استاندار از پروژه تکمیل میانگذر دریاچه ارومیه، تقاطع غیرهمسطح ابوذر ارومیه، آزاد راه شهید کلانتری، قطعه پنجم راهآهن ارومیه و ایستگاه ارومیه بازدید کرد.
بازدید از پروژه بزرگراه ارومیه ـ میاندوآب، تقاطع غیرهمسطح سراهی محمدیار و بزرگراه میاندوآب به بوکان از دیگر برنامه سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت توسعه و زیربناهای کشور بود که پس از بررسی وضعیت پیشرفت طرحها، تصمیمات لازم برای تسریع در عملیات اجرایی طرحها گرفته شد.
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