بسته حمایتی اصناف همچنان در ابهام/منابع اعتباری نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در پیش است و دولت در تدارک فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای اجرای هرچه بهتر این بخش از عملیات اجرایی این قانون است، این درحالی است که اصناف که بعنوان هدایت‌کنندگان بازار به شمار می‌روند، همچنان از دریافت کمک‌های بسته‌های حمایت از صنوف انرژی‌بر که دولت بارها و بارها بر روی آن مانور داده است، محروم هستند.

در واقع، دولت قصد داشت که با حمایت از صنوف انرژی‌بر در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، واحدهای صنفی را ملزم به نوسازی تجهیزات خود کرده و شرایط را برای گام نهادن راحت‌تر آنها در اجرای فازهای بعدی قانون، فراهم کند، اما متاسفانه علیرغم اعلام مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت که به زودی این بسته‌ حمایتی با 250 میلیارد تومان اعتبار باز خواهد شد، هنوز محقق نشده است.

این در شرایطی است که حدود یکماه قبل یعنی 10 دیماه بود که مسئولان این مرکز اعلام کردند که اعتبار 250 میلیارد تومانی بسته حمایتی از صنوف انرژی‌بر ابلاغ شده و کار ارایه آن به واحدهای صنفی ظرف روزهای آینده که منتهی به 15 تا 16 دیماه بود، آغاز می‌شود؛ در حالیکه هم اکنون بیش از یکماه از این وعده به واحدهای صنفی می‌گذرد و هیچ خبری از مراحل پرداخت آن نیست.

نکته حائز اهمیت این است که اعتبار پرداخت این تسهیلات تنها تا خرداد 91 است و باید هرچه سریعتر مقدمات این کار از سوی مسئولان فراهم شود، البته شاید نیاز باشد که مسئولان مرکز امور اصناف و بازرگانان نیز پیگیری بیشتری در این زمینه داشته باشند؛ حال آنکه ممکن است این پیگیری صورت گیرد، اما خبری از آن در رسانه‌ها نیست؛ این درحالی است که تماس‌های مکرر خبرنگار مهر با حسن رادمرد، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پرسش در این رابطه، تاکنون بی نتیجه مانده است.

وی چندی پیش با اعلام خبر تخصیص اعتبار 250 میلیارد تومانی برای اجرای بسته حمایتی از صنوف انرژی‌بر اعلام کرده بود که مقدمات لازم برای اجرای این بسته فراهم شده و مشکلی وجود ندارد.

یکی از مسئولان اتحادیه‌های کشور می‌گوید: علیرغم اینکه جامعه صنفی کشور بیشترین همکاری را با دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند، اما متاسفانه حمایتی از این قشر صورت نگرفته که حداقل آنها برای اجرای فاز دوم قانون نیز پیشگام شوند.

وی می‌افزاید: البته مطابق با برنامه‌های اعلام شده، قرار بر این است که به هر واحد صنفی 7 تا 8 میلیون تومان به طور متوسط تخصیص یابد، در حالیکه این رقم بسیار اندک است؛ اما همین رقم اندک نیز علیرغم اینکه یک ماه است که وعده داده شده، هنوز تخصیص نیافته است.

در این میان، بخش دیگری از کار نیز به سازمان هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گردد که باید 250 میلیارد ریال کمک هزینه سود این تسهیلات را به بانک ملی بپردازد تا این بانک بتواند فرآیند کار را پیگیری کند، در حالیکه این سازمان نیز تاکنون برای این امر پیشگام نشده است.

به هرحال جامعه صنفی کشور در انتظار وعده‌هایی است که از سوی مسئولان داده می‌شود تا بتواند حداقل بخشی از مشکلات خود را هرچند با منابع اندک، رفع کند.