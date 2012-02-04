عسل فروشان دوره گرد، دزدان مسلح احشام بودند

به گزارش خبرنگار مهر، از حدود شش ماه قبل کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان در جریان سرقت های مسلحانه مشابه در روستاهای این استان قرار گرفتند.بررسی ها نشان داد، اعضای این باند شبانه به محل های نگهداری احشام حمله ور شده و با تهدید اسلحه اقدام به سرقت می کردند.

با افزایش سرقت ها و با توجه به حساسیت ماجرا بلافاصله تیمی از ماموران عملیات ویژه پلیس آگاهی تحقیقات گسترده ای را در این زمینه آغاز کرده و با کارهای اطلاعاتی و ردیابی های پلیسی متهمان را شناسایی کردند.

در ادامه تیم پلیسی در عملیات های ضربتی 9 نفر از اعضای این باند را دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه آنها نیز یکدستگاه کامیون ، دو دستگاه خودروی سواری و دو قبضه سلاح کشف شد.

در جریان تحقیقات مشخص شد، اعضای این باند از مجرمان حرفه ای و خطرناک هستند. سه نفر از آنها به حبس های طولانی مدت محکوم شده بودند که پس از فرار از زندان به اقدامات مجرمانه خود ادامه داده بودند. سرکرده باند نیز تا کنون 13 بار به خاطر ارتکاب جرایم مختلف شناسایی و دستگیر شده بود.

متهمان در جریان بازجویی ها با اعتراف به 20 فقره سرقت مسلحانه اظهار داشتند: ابتدا در پوشش فروش عسل راهی روستاهای شهرهای کاشان، نطنز، اردستان و اصفهان می شدیم. به این بهانه در روستا چرخی زده و محل های نگهداری احشام را شناسایی می کردیم. سپس نیمه های شب دوباره راهی محل شده و با تهدید اسلحه اقدام به سرقت احشام می کردند.

سرهنگ حسین حسین زاده –رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان- در این باره به خبرنگار مهر گفت: متهمان تاکنون به سرقت 200 راس احشام اعتراف کرده اند که در جریان بررسی های پلیسی مشخص شد متهمان در استان های دیگر از جمله لرستان نیز مرتکب سرقت شده اند.

وی با اشاره به اینکه عسلی که متهمان می فروختند نیز تقلبی بود خاطر نشان کرد، ماموران عملیات ویژه پلیس آگاهی دیروز متهمان را به محل های سرقت در مناطق کوهستانی شمال غرب استان منتقل شده و صحنه سرقت های خود را بازسازی کردند. آنها در یکی از سرقت های خود پیرمردی را با پای پیاده 10 کیلومتر در سرمای زمستان در کوهستان همراه خود کشیده بودند.

وی تاکید کرد، تحقیقات از اعضای این باند در اداره آگاهی اصفهان ادامه دارد.

