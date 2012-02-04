تداوم امداد رسانی به افراد گرفتار در کولاک گلستان

رسول حسام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به ناپداری هوا عملیات امداد رسانی از لحظات اولیه شروع شد و همچنان ادامه دارد.

وی گفت: جاده های کوهستانی استان نیز در حال حاضر یا مسدود است و یا تردد ایمن در آن وجود ندارد.

حسام به مردم توصیه کرد از تردد در این محور و از سفرهای غیرضرور خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان گفت: مدارس استان نیز برای روز شنبه تعطیل شد تا شرایط به حالت عادی برگردد.

حسام اظهار داشت: برای روز یکشنبه نیز در استان یخبندان پیش بینی شده و لازم است مردم نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی گفت: همه امکانات سنگین داخل استان اعم از دولتی و خصوصی داخل استان در خدمت راه و ترابری برای بازگشای مسیرها و امداد رسانی قرار گرفت.