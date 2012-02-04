100 درصد جمعیت شهری آمل گازدار هستند

ید الله اکبر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 150 روستای این شهرستان ازمزایای گاز بهره مند هستند، اضافه کرد: تا پایان سال91 تمامی روستاهای شهرستان آمل درحوزه جلگه و دشت از مزایای گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

وی افزود: هم اکنون بیش از 60 هزار خانوارآملی از خدمات گازطبیعی بهره مند هستند.

اکبرزاده اضافه کرد: این شهرستان تا پیش از انقلاب فاقد طرح گازرسانی بوده اما به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، طرح های گازرسانی به دورترین روستاهای این شهرستان درحال گسترش است.

انتقال گاز دماوند به لاریجان

فرماندار آمل از فراهم شدن مقدمات انتقال گازطبیعی ازشهرستان دماوند به بخش کوهستانی لاریجان این شهرستان و آغازعملیات اجرایی این طرح با انتخاب پیمانکار مربوطه بزودی خبر داد و افزود: به لحاظ فاصله زیاد هزینه های بالای انتقال گاز از آمل به بخش کوهستانی لاریجان، امکان اجرای آن مقرون به صرفه نبوده که با توافق های انجام شده با مسئولان شرکت گاز استان تهران و دماوند، گاز شهرستان دماوند به لاریجان انتقال داده می شود.

وی افزود: خوشبختانه اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح مهم تامین شده و با انتقال آن تحول خوبی در بخش تامین انرژی دربخش کوهستانی و محروم لاریجان آمل خواهد شد.