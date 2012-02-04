امضای 6 میلیارد دلار قرارداد جدید گازی در خلیج ‌فارس

محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت امضای قرارداد طرح توسعه میدان گازی فروز B گفت: در حال حاضر شرکت نفت فلات قاره ایران آماده امضای قرارداد طرح توسعه این میدان گازی با مجموعه مپنا است.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اعلام اینکه با امضای این قرارداد برای نخستین بار امکان تبدیل گاز طبیعی به برق در منطقه خلیج فارس فراهم می شود، تصریح کرد: پیش بینی می شود این قرارداد گاز تا پیش از پایان سالجاری امضا شود.

این مقام مسئول ارزش طرح توسعه بخش بالادستی میدان فروز B را حدود سه میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: همچنین برای بخش تبدیل گاز به برق هم قرارداد دیگری امضا می شود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هزینه سرمایه گذاری تولید یک مگاوات برق در خلیج فارس حدود 1.8 میلیارد تومان برآورد می شود، بیان کرد: در مجموع با توسعه میدان گازی فروز B امکان تولید 3000 تا 6000 مگاوات برق به وجود می آید.

به گفته مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران در مجموع هزینه تولید برق از گاز استخراجی میدان فروز B حدود 3.6 میلیارد دلار برآورد شده است.

در همین حال وحید موید مدیر عامل شرکت نفت و گاز مپنا اخیرا از امضای قرارداد 6 میلیارد دلاری توسعه میدان گازی فروز B خبر داده و به مهر گفته است: بزرگترین ظرفیت تولید برق خلیج فارس در کیش ایجاد می شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه قرار است سایت ساحلی و ساخت نیروگاه‌ها در جنوب جزیره کیش احداث شود، تاکید کرده است: تاکنون مجوزهای لازم برای ساخت سایت ساحلی در جزیره کیش اخذ شده است.



وی با اعلام اینکه قرار است نیروگاه های این پروژه به صورت بی.او.او توسط گروه مپنا ساخته شود، بیان کرده است: هم اکنون مذاکرات با شرکت نفت فلات قاره ایران نهایی شده است اما بخشی از مذاکرات با شرکت ملی نفت ایران باقیمانده است.



به گزارش مهر، میدان گازی فروز B با ذخیره 29 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی یکی از میادین کوچک گاز ایران در آبهای خلیج فارس است.



احمد قلعه بانی معاون وزیر نفت هم پیشتر با بیان اینکه در صورت تدوین طرح جامع اولیه توسعه میدان توسط مپنا تا 6 ماه آینده قرارداد نهایی این میدان گازی امضا می شود گفته بود: برای توسعه نهایی این میدان گازی باید یک طرح جامع 18 ماهه تعریف شود.



مدیرعامل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه قرار است گاز تولیدی این میدان به منظور تولید 6 هزار مگاوات برق مورد استفاده قرار گیرد تصریح کرده بود: مپنا به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان توربو کومپراسورهای گازی تاکنون در پروژه های مختلف نفت و گاز ایران حضور داشته است.