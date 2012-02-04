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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

روایتی از «اندوه جنگ» به قلم نویسنده ویتنامی

روایتی از «اندوه جنگ» به قلم نویسنده ویتنامی

«اندوه جنگ» رمانی از بائو نینه با ترجمه مسعود امیرخانی توسط انتشارات افق با رعایت کپی رایت در ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «اندوه جنگ» نوشته بائو نینه با اجازه خود نویسنده در ایران ترجمه و منتشر شده است و وی در نامه‌ای به ناشر نوشته است: من بسیار خرسندم که نشر افق تصمیم به انتشار کتاب «اندوه جنگ» گرفته است. ایران و فرهنگش همیشه برای مردم ویتنام و به خصوص من جاذبه‌ای منحصر به فرد داشته و دارد. بنابراین حقیقتا خرسندم که کتابم به زودی در اختیار خوانندگان ایرانی قرار خواهد گرفت.

این کتاب همانطور که از نامش پیداست، اثری درباره جنگ و تاثیراتی است که این پدیده شوم بر یک جامعه و مردمانش دارد و اینکه چطور مردانی که برای جنگیدن رفته‌اند پس از بازگشت به سرزمینشان تنها می‌مانند و نه تنها کسی از آنها قدردانی نمی‌کند بلکه داشته‌های قبلی خود را هم از دست داده‌اند و این است «اندوه جنگ».

بائو نینه (1952) نویسنده‌ ویتنامی یکی از 10 بازمانده بریگاد پانصد نفره جوانان است که در سال 1969 به جنگ اعزام شدند و حال او بخشی از تجربیات واقعی خود را در این رمان برای مخاطبانش عرضه می‌کند.

انتشار رمان «اندوه جنگ» با استقبال فراوانی مواجه شد و بعضی منتقدان اندوه جنگ را بهترین اثر ادبی درباره‌ی جنگ ویتنام می‌دانند.
 
در بخشی از داستان می‌خوانیم: بعد از آن عملیات، دیگر کسی نامی از گردان بیست و هفتم نمی برد، گرچه ارواح، اشباح و شیاطین زیادی در آن شکست مرگبار متولد شدند. آنها در گوشه و کنار جنگل رها و سرگردان بودند. از آن موقع به بعد بود که اسمش را گذاشتند جنگل ارواح جیغ‌زن.
 
این کتاب فصل‌بندی‌هایش نام خاصی ندارد ولی در بخش‌های پایانی کتاب نوشته‌هایی در نقد و تحلیل داستان آورده شده است و همچنین یک گفتگو با نویسنده هم منتشر شده است.
 
«اندوه جنگ» در 260 صفحه، شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 5200 تومان منتشر شده است.
کد مطلب 1524717

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