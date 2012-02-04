روایتی از «اندوه جنگ» به قلم نویسنده ویتنامی

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «اندوه جنگ» نوشته بائو نینه با اجازه خود نویسنده در ایران ترجمه و منتشر شده است و وی در نامه‌ای به ناشر نوشته است: من بسیار خرسندم که نشر افق تصمیم به انتشار کتاب «اندوه جنگ» گرفته است. ایران و فرهنگش همیشه برای مردم ویتنام و به خصوص من جاذبه‌ای منحصر به فرد داشته و دارد. بنابراین حقیقتا خرسندم که کتابم به زودی در اختیار خوانندگان ایرانی قرار خواهد گرفت.

این کتاب همانطور که از نامش پیداست، اثری درباره جنگ و تاثیراتی است که این پدیده شوم بر یک جامعه و مردمانش دارد و اینکه چطور مردانی که برای جنگیدن رفته‌اند پس از بازگشت به سرزمینشان تنها می‌مانند و نه تنها کسی از آنها قدردانی نمی‌کند بلکه داشته‌های قبلی خود را هم از دست داده‌اند و این است «اندوه جنگ».

بائو نینه (1952) نویسنده‌ ویتنامی یکی از 10 بازمانده بریگاد پانصد نفره جوانان است که در سال 1969 به جنگ اعزام شدند و حال او بخشی از تجربیات واقعی خود را در این رمان برای مخاطبانش عرضه می‌کند.

انتشار رمان «اندوه جنگ» با استقبال فراوانی مواجه شد و بعضی منتقدان اندوه جنگ را بهترین اثر ادبی درباره‌ی جنگ ویتنام می‌دانند.

در بخشی از داستان می‌خوانیم: بعد از آن عملیات، دیگر کسی نامی از گردان بیست و هفتم نمی برد، گرچه ارواح، اشباح و شیاطین زیادی در آن شکست مرگبار متولد شدند. آنها در گوشه و کنار جنگل رها و سرگردان بودند. از آن موقع به بعد بود که اسمش را گذاشتند جنگل ارواح جیغ‌زن.

این کتاب فصل‌بندی‌هایش نام خاصی ندارد ولی در بخش‌های پایانی کتاب نوشته‌هایی در نقد و تحلیل داستان آورده شده است و همچنین یک گفتگو با نویسنده هم منتشر شده است.

«اندوه جنگ» در 260 صفحه، شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 5200 تومان منتشر شده است.