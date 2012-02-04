احداث مسجد در منطقه گردشگری میرزا کوچک خان آمل

عسکر توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شرکت سال گذشته در قالب تفاهمنامه ای با اداره کل منابع طبیعی مازندران، مدیریت حفظ، نگهداری و ایجاد اماکن تفریحی و رفاهی برای گردشگران پارک میرزا کوچک‌ خان جنگلی آمل را برعهده گرفته است.

وی ادامه داد: این شرکت در راستای ارائه خدمات رفاهی مطلوب تر به گردشگران و مسافران عبوری از مسیرجاده هراز، طرح های خوبی ازجمله ایجاد فست فودها و مجموعه پذیرایی را برای مسافران ایجاد کرده است.

توکلی، ایجاد تله کابین در منطقه نمونه گردشگری پارک میرزا کوچک خان جنگلی آمل را یکی از برنامه های مهم شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت مازندران به عنوان متولی فعلی این مجموعه دانست.

وی گفت: برای اجرایی شدن این طرح مهم که سبب جذب گردشگران زیادی خواهد شد، کمک همه جانبه مسئولان ضروری است.

توکلی افزود: شرکت سرمایه‌ گذاری سهام عدالت مازندران مسجد بین راهی را در مجموعه تفریحی و رفاهی میرزا کوچک خان جنگلی آمل به نام برادران شهید کاظمی دینان با حدود 300 میلیون ریال اعتبار خواهد ساخت.

وی، ساخت مسجد در این مجموعه تفریحی و گردشگری را در راستای ترویج فرهنگ نماز در این اماکن و بنا به درخواست مسافران زیادی که به این پارک مراجعه و خواهان مکان مناسب برای انجام فریضه نماز شده بودند، اعلام کرد.

پارک جنگلی میرزا کوچک‌ خان جنگلی آمل، به عنوان منطقه نمونه گردشگری با بیش از 400 هکتار وسعت و قرارگرفتن در مسیرجاده پرتردد هراز پذیرای مسافران بین راهی زیادی است.