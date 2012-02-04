امسال 93 طرح عمرانی در بناب اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برقی امروزدر شورای اداری شهرستان بناب با اعلام این خبرگفت: برای این طرحها از محل اعتبارات استانی بیش از 110 میلیارد ریال اعتبار هرینه شده است.

وی افزود: اعتبارات استانی این شهرستان امسال 40 درصد نسبت به سالهای گذشته افزایش نشان می دهد.

به گفته فرماندار بناب این اعتبارات استانی بیشتر در روستاها و در بخش راهسازی، طرح هادی روستایی، آبرسانی، مدرسه سازی و بهداشتی و درمانی هزینه شده است.

وی در ادامه از اجرای 10 طرح ملی در این شهرستان در سال جاری با اعتباری افزون بر 290 میلیارد ریال خبر داد و گفت: بناب از لحاظ جذب اعتبارات ملی در بین شهرهای استان، پیشتاز است.

برقی همچنین اظهار داشت: طرحهای ملی که امسال در بناب در حال اجراست، شامل استادیوم ورزشی با اعتبار بیش از 100 میلیارد ریال، کانالهای آبرسانی 3 و 4 پایاب سدعلویان با اعتبار 90 میلیاردریال، شبکه فاضلاب شهری با اعتبار 25 میلیارد ریال، گازرسانی به روستاها با اعتبار 4 میلیارد و 800 میلیون ریال، تأسیس و توسعه مرکز پرتودهی بناب با اعتبار بیش از10 میلیارد ریال و نیز طرح انتقال آب از زرینه رود به دشت بناب هستند که با پیشرفت خوبی در حال اجرا هستند.

رئیس شورای اداری بناب اعلام کرد: هم اکنون به برکت انقلاب و خون پاک شهدا، شهر بناب و تمامی روستاهای آن از خدمات و امکانات اولیه و زیرساختهای لازم برخوردار هستند و دولت به دنبال افزایش کیفیت خدمات است.

برقی افزود: پیشرفتهای بناب در زمینه عمران و آبادانی از سایر شهرهای همجوار بهتر و بیشتر است و این شهرستان اولین شهرستانی است که امسال با برخورداری تمامی روستاهای آن از نعمت گاز، به شهر سبز تبدیل خواهد شد.