نذورات بقاع متبرکه گیلان در خارج استان هزینه نمی شود

حجت الاسلام ولی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر بقعه محوری با هزینه کرد نذورات مردم درمحل هر بقعه از برنامه های اوقاف است، افزود: مردم تصور می کنند که نذورات بقاع در خارج از استان و در نقاط دیگر هزینه می شود در صورتیکه این گونه نیست.

وی همچنین با بیان اینکه سطح بندی بقاع متبرکه و معرفی بقعه های شاخص از دیگر برنامه های اوقاف است، اظهارداشت: این سطح بندی شامل ملی، استانی و شهرستانی خواهد بود.

مدیرکل اوقاف گیلان بر لزوم ترویج برنامه های فرهنگ وقف در جامعه تاکید کرد و گفت: جایگاه و اهمیتی که وقف دارد باید در لایه های مختلف اجتماع نهادینه شود.

وی ادامه داد: از محل درآمد موقوفات کارهای از قبیل کمک نیازمندان، فقرا، ایتام ، بیماران خاص و غیره انجام می شود اما به لحاظ اخلاقی نمی توان به مردم اطلاع رسانی کرد.

عادلی تاکید کرد: در حال حاضر موقوفات در جایگاه قانونی خود و طبق نیات واقفان هزینه می شود.

وی با عنوان اینکه مبارزه با خرافه پرستی از رسالتهای مهم اوقاف است، گفت: در استان گیلان به هیچ وجه اجازه ساخت بقعه جدید داده نخواهد شد.

مدیرکل اوقاف گیلان یادآورشد: بقعه امام زاده هاشم (ع) یک بقعه شاخص در سطح ملی و در رتبه چهارم - پنجم به لحاظ توجه مردم، نذورات و غیره است.

وی همچنین از بازسازی بقعه و مسجد آقا پیر بوعلی رشت خبرداد و اظهارداشت: مسیرهای دسترسی به بقاع متبرکه در مناطق صعب العبور استان تسطیح، ترمیم و آسفالت می شود.