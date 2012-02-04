همچنان مخالف تحریم سوریه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، "گنادی گاتیلوف" گفت: روسیه از آخرین پیشنویس قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت حمایت نخواهد کرد و ما بر این باوریم که تغییرات داده شده در آن کفایت نمی کند.

معاون وزیر خارجه روسیه افزود: برخی نگرانی ها و دغدغه کسانی که مانند ما فکر می کنند[در بازنگری و تغییرات] مد نظر قرار گرفته، اما این شکل برای ما بمنظور حمایت این پیش نویس نیست. ما هنوز در خصوص محتوای این متن [پیش نویس] نگرانی هایی داریم و آماده ادامه رایزنی‌ها درباره پیش نویس قعطنامه خواهیم بود و آماده ایم تا درباره تغییرات در آن که مسائل را بر اساس موضع اصولی ما در نظر داشته باشد، کار کنیم.