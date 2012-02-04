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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

روسیه:

همچنان مخالف تحریم سوریه هستیم

همچنان مخالف تحریم سوریه هستیم

معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور همچنان مخالفت تحریم های سوریه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، "گنادی گاتیلوف" گفت: روسیه از آخرین پیشنویس قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت حمایت نخواهد کرد و ما بر این باوریم که تغییرات داده شده در آن کفایت نمی کند.

معاون وزیر خارجه روسیه افزود: برخی نگرانی ها و دغدغه کسانی که مانند ما فکر می کنند[در بازنگری و تغییرات] مد نظر قرار گرفته، اما این شکل برای ما بمنظور حمایت این پیش نویس نیست. ما هنوز در خصوص محتوای این متن [پیش نویس] نگرانی هایی داریم و آماده ادامه رایزنی‌ها درباره پیش نویس قعطنامه خواهیم بود و آماده ایم تا درباره تغییرات در آن که مسائل را بر اساس موضع اصولی ما در نظر داشته باشد، کار کنیم.

کد مطلب 1524730

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