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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

قایقران مصدوم تا کاپ جهانی آماده می‎شود/ روی او حساب کرده‏ایم

قایقران مصدوم تا کاپ جهانی آماده می‎شود/ روی او حساب کرده‏ایم

سرمربی تیم ملی آب‎های آرام در شته کانو کانادایی با اشاره به مصدومیت علی اوجاقی گفت: برنامه تمرینی وی را به گونه‎ای دنبال می‎کنیم که بتوانیم او را برای مسابقات کاپ جهانی مسکو در اختیار داشته باشیم.

الیاس اقلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علی اوجاقی در اوج آمادگی دچار آسیب دیدگی شد، اظهارداشت: بنابراین و به منظور حفظ آمادگی بدنی وی، با نظر پزشک او را از یکی دو هفته دیگر به تمرینات باز می‎گردانیم تا از روندی که داشته خیلی دور نشود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه جراحی صورت گرفته بر روی اوجاقی خوب بود و او در حال حاضر شرایط خوبی دارد اما نمی‎تواند به یکباره وارد تمرینات تیمی سنگین شود. ابتدا انجام تمرینات سبک را برای این ورزشکار مصدوم لحاظ می‎کنیم تا فقط از شرایطی بدنی خوبی که داشت خیلی دور نشود. سپس از یک ماه دیگر او را وارد تمرینات تیمی و تخصصی می‌کنیم.

سرمربی تیم ملی آب‌های آرام در رشته کانو کانادایی تاکید کرد: طبق گفته پزشک علی اوجاقی پس ازیک ماه می‎تواند تمرینات خود را از سر بگیرد به همین دلیل چنین برنامه تمرینی را برای وی در نظر گرفته‎ایم.

اقلیمی تاکید کرد: اوجاقی جزو نفراتی است که طی یک سال اخیر خیلی روی او کار کردیم به همین دلیل وی را رها نمی‎کنیم تا از آمادگی دور شود. می‎خواهیم برای مسابقات کاپ جهانی که خردادماه سال آینده درمسکو برگزار می‎شود این ورزشکار را در اختیار داشته باشیم چون روی او حساب کرده‎ایم.

وی با بیان اینکه دیگر نفرات تیم ملی آب‎های آرام در رشته کانو کانادایی به جز مصدومیت‎های جزئی مشکل دیگری ندارند، در شرایط فعلی این تیم توضیح داد و گفت: ترکیب اصلی تیم فعلی از ترکیب تیم جوانان که سال گذشته در رقابت‎های آسیایی شرکت کرد، تشکیل شده است. بنابراین تیم فعلی کامل جوان است به گونه‎ای که می‎تواند تا پنج سال آینده نماینده ایران در رقابت‎های بین‌المللی باشد.

سرمربی تیم ملی آب‎های آرام در رشته کانو کانادایی تاکید کرد: حضور در رقابت‎های آسیایی و کاپ‎های جهانی برنامه در نظر گرفته شده برای این تیم است و به همین دلیل اردوهای مستمری را پیگیری می‎کنیم.

کد مطلب 1524732

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