الیاس اقلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علی اوجاقی در اوج آمادگی دچار آسیب دیدگی شد، اظهارداشت: بنابراین و به منظور حفظ آمادگی بدنی وی، با نظر پزشک او را از یکی دو هفته دیگر به تمرینات باز می‎گردانیم تا از روندی که داشته خیلی دور نشود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه جراحی صورت گرفته بر روی اوجاقی خوب بود و او در حال حاضر شرایط خوبی دارد اما نمی‎تواند به یکباره وارد تمرینات تیمی سنگین شود. ابتدا انجام تمرینات سبک را برای این ورزشکار مصدوم لحاظ می‎کنیم تا فقط از شرایطی بدنی خوبی که داشت خیلی دور نشود. سپس از یک ماه دیگر او را وارد تمرینات تیمی و تخصصی می‌کنیم.

سرمربی تیم ملی آب‌های آرام در رشته کانو کانادایی تاکید کرد: طبق گفته پزشک علی اوجاقی پس ازیک ماه می‎تواند تمرینات خود را از سر بگیرد به همین دلیل چنین برنامه تمرینی را برای وی در نظر گرفته‎ایم.

اقلیمی تاکید کرد: اوجاقی جزو نفراتی است که طی یک سال اخیر خیلی روی او کار کردیم به همین دلیل وی را رها نمی‎کنیم تا از آمادگی دور شود. می‎خواهیم برای مسابقات کاپ جهانی که خردادماه سال آینده درمسکو برگزار می‎شود این ورزشکار را در اختیار داشته باشیم چون روی او حساب کرده‎ایم.

وی با بیان اینکه دیگر نفرات تیم ملی آب‎های آرام در رشته کانو کانادایی به جز مصدومیت‎های جزئی مشکل دیگری ندارند، در شرایط فعلی این تیم توضیح داد و گفت: ترکیب اصلی تیم فعلی از ترکیب تیم جوانان که سال گذشته در رقابت‎های آسیایی شرکت کرد، تشکیل شده است. بنابراین تیم فعلی کامل جوان است به گونه‎ای که می‎تواند تا پنج سال آینده نماینده ایران در رقابت‎های بین‌المللی باشد.

سرمربی تیم ملی آب‎های آرام در رشته کانو کانادایی تاکید کرد: حضور در رقابت‎های آسیایی و کاپ‎های جهانی برنامه در نظر گرفته شده برای این تیم است و به همین دلیل اردوهای مستمری را پیگیری می‎کنیم.