الیاس اقلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علی اوجاقی در اوج آمادگی دچار آسیب دیدگی شد، اظهارداشت: بنابراین و به منظور حفظ آمادگی بدنی وی، با نظر پزشک او را از یکی دو هفته دیگر به تمرینات باز میگردانیم تا از روندی که داشته خیلی دور نشود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه جراحی صورت گرفته بر روی اوجاقی خوب بود و او در حال حاضر شرایط خوبی دارد اما نمیتواند به یکباره وارد تمرینات تیمی سنگین شود. ابتدا انجام تمرینات سبک را برای این ورزشکار مصدوم لحاظ میکنیم تا فقط از شرایطی بدنی خوبی که داشت خیلی دور نشود. سپس از یک ماه دیگر او را وارد تمرینات تیمی و تخصصی میکنیم.
سرمربی تیم ملی آبهای آرام در رشته کانو کانادایی تاکید کرد: طبق گفته پزشک علی اوجاقی پس ازیک ماه میتواند تمرینات خود را از سر بگیرد به همین دلیل چنین برنامه تمرینی را برای وی در نظر گرفتهایم.
اقلیمی تاکید کرد: اوجاقی جزو نفراتی است که طی یک سال اخیر خیلی روی او کار کردیم به همین دلیل وی را رها نمیکنیم تا از آمادگی دور شود. میخواهیم برای مسابقات کاپ جهانی که خردادماه سال آینده درمسکو برگزار میشود این ورزشکار را در اختیار داشته باشیم چون روی او حساب کردهایم.
وی با بیان اینکه دیگر نفرات تیم ملی آبهای آرام در رشته کانو کانادایی به جز مصدومیتهای جزئی مشکل دیگری ندارند، در شرایط فعلی این تیم توضیح داد و گفت: ترکیب اصلی تیم فعلی از ترکیب تیم جوانان که سال گذشته در رقابتهای آسیایی شرکت کرد، تشکیل شده است. بنابراین تیم فعلی کامل جوان است به گونهای که میتواند تا پنج سال آینده نماینده ایران در رقابتهای بینالمللی باشد.
سرمربی تیم ملی آبهای آرام در رشته کانو کانادایی تاکید کرد: حضور در رقابتهای آسیایی و کاپهای جهانی برنامه در نظر گرفته شده برای این تیم است و به همین دلیل اردوهای مستمری را پیگیری میکنیم.
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