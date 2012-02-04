"روش شناسی نقشه جامع علمی کشور" بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به همت مؤسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی ایران سلسله نشست هایی در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود.

این نشست ها با حضور کارشناسان و مسئولان شنبه هر هفته از ساعت 14 تا 16 در محل این مؤسسه واقع در میدان بهارستان انجام می شود.

نشست امروز 15 بهمن ماه با حضور دکتر سیدعلی اکرمی فر، قائم مقام معاونت پژوهشی دفتر همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری در مورد گزارشی از روش شناسی نقشه جامع علمی کشور برگزار می شود.

یادآور می شود، نشست هفته گذشته با سخنرانی حسین نجابت، نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد فعالیت های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام شده بود.