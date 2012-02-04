یادواره شش شهید گمنام بخش جوادآباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه همزمان با پانزدهم بهمن ماه با عنوان "انقلاب اسلامی، جهاد اقتصادی، فرهنگ و احیای ارزشهای اسلامی" اولین یادواره شش شهید گمنام بخش جواد آباد در مسجد اعظم جوادآباد برگزار شد.

در این مراسم امام جمعه موقت و مسئول ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین، بخشدار جوادآباد و جمع کثیری از مردم مؤمن این منطقه حضور داشتند.

حجت الاسلام سید حسین حسینی سخنران این مراسم به بیان عظمت شهدا پرداخت و گفت: اگر امروز ایران در دنیا حرفی برای گفتن دارد و الگوی تمام جهانیان شده است به برکت خون شهدا است.

حجت الاسلام احمدی نیز طی سخنان کوتاهی در این مراسم بیان کرد: خون شهدا و ارزشهای والای اسلامی و انسانی انقلاب نزد ما امانت هستند و باید همگی در راستای گرامیداشت آن کوشش کنند.

وی افزود: شهدا همواره نقش بسزایی در انقلابها به ویژه انقلاب اسلامی ایران داشتند و نباید گذاشت یاد و خاطر این عزیزان به دست فراموشی سپرده شود.