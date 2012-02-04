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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

یادواره شش شهید گمنام بخش جوادآباد برگزار شد

یادواره شش شهید گمنام بخش جوادآباد برگزار شد

ورامین – خبرگزاری مهر: همزمان با دهه مبارک فجر، اولین یادواره شش شهید گمنام بخش جوادآباد شهرستان ورامین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه همزمان با پانزدهم بهمن ماه با عنوان "انقلاب اسلامی، جهاد اقتصادی، فرهنگ و احیای ارزشهای اسلامی" اولین یادواره شش شهید گمنام بخش جواد آباد در مسجد اعظم جوادآباد برگزار شد.

در این مراسم امام جمعه موقت و مسئول ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین، بخشدار جوادآباد و جمع کثیری از مردم مؤمن این منطقه حضور داشتند.

حجت الاسلام سید حسین حسینی سخنران این مراسم به بیان عظمت شهدا پرداخت و گفت: اگر امروز ایران در دنیا حرفی برای گفتن دارد و الگوی تمام جهانیان شده است به برکت خون شهدا است.

حجت الاسلام احمدی نیز طی سخنان کوتاهی در این مراسم بیان کرد: خون شهدا و ارزشهای والای اسلامی و انسانی انقلاب نزد ما امانت هستند و باید همگی در راستای گرامیداشت آن کوشش کنند.

وی افزود: شهدا همواره نقش بسزایی در انقلابها به ویژه انقلاب اسلامی ایران داشتند و نباید گذاشت یاد و خاطر این عزیزان به دست فراموشی سپرده شود.

کد مطلب 1524740

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