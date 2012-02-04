فعالیت شبانه روزی 137 در ایام نوروز/ برگزاری جشنواره شهر الکترونیک در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد گفت: با بهره برداری از چهارخط قطار شهری مشهد بیش از 40 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی می شود.

ابوالفضل میرزایی در نشست تخصصی طرح بارش حمل ونقل با محوریت حمل و نقل ریلی گفت: با افزایش جمعیت شهرها و به منظور جلوگیری از ایجاد ترافیک حرکت به سمت استفاده از حمل ونقل ریلی قوت گرفته است.

میرزایی صرفه جویی در مصرف بنزین را مزیت استفاده از خطوط ریلی دانست و افزود: در کشور بیش از 70میلیون لیتر بنزین مصرف می شود که سه میلیون لیتر از این مقدار در استان خراسان رضوی است.

میرزایی با اشاره به میزان جابه‌جایی مسافر توسط خط یک گفت: در حال حاضرخط یک قطارشهری بیش از 60هزارمسافر را در روز جابه جا می کند.



وی با بیان اینکه ساخت خط دو با استاندارد های جهانی منطبق است تصریح کرد: زمان رسیدن قطار به ایستگاه در خط دو قطار شهری مشهد سه دقیقه است.

میرزایی با اشاره به روند ورود واگن های قطارشهری به مشهد گفت: در حال حاضر 6واگن در کارگاه های ما در حال مونتاژ است و هشت واگن نیزدر راه بندرعباس است.

میرزایی بیان کرد: همچنین 10واگن دیگر نیز بازرسی آن نهایی شده تا اواخر اسفندماه به شهر مشهد خواهد رسید.

وی تصریح کرد: سه واگن نهایی نیز در اردیبهشت ماه سال آینده به ایران خواهد رسید تا آن زمان هر 60واگن بر روی ریل قرار خواهد گرفت

جذب بیش از دو هزار دانشجو در گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد

رئیس گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد از جذب بیش از دو هزار دانشجو در60 رشته دانشگاهی در این گروه خبر داد.

سعید قاسمی گفت: افزایش مشارکت جوانان برای ارتقای شهرداری از اهداف اصلی گروه مشاوران جوان است که نتیجه آن جذب بیش از دوهزار دانشجو از رشته های مختلف در این گروه و فعالیت در کارگروه های مختلف مناطق شهرداری مشهد بوده است.

وی بیان داشت: یکی از عمده ترین کارهای صورت گرفته در گروه ایجاد شبکه ارتباطی و ارتباط مستمر و مداوم با بدنه تأثیرگذار دانشگاه و مسئولان انجمن های علمی و دانشجویی است.

مشاور شهردار مشهد با اشاره به برگزاری همایش های مختلف توسط این گروه یادآور شد: در چهار ماه گذشته بیش از پنج همایش بزرگ توسط این کمیته انجام گرفته که برگزاری همایش معماری شهر طبیعت، همایش های حمل و نقل ریلی، چالش های پیش رو، هیپنوتیزم رسانه ای، اخلاق مهندسی و برگزاری مسابقات پل ماکارونی با حضور دانشگاه های برتر کشور و استان می توان نام برد.



وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این همایش ها، حساس سازی و آشناسازی دانشجویان با مسائل مدیریت شهری است، تصریح کرد: با فراهم کردن بستر مناسب جهت معرفی گروه مشاوران جوان و شهرداری و جذب ایده های خلاقانه آن ها در راستای رشد و توسعه مدیریت شهری گام های بزرگی را برداشته است.

همایش بزرگداشت شهدای علم و فناوری در مشهد برگزار می شود

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: همزمان با سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، همایش بزرگداشت شهدای علم و فناوری برای نخستین بار در مشهد برگزارمی شود.

حسین شادکام با بیان این مطلب افزود: این همایش که با حضور خانواده شهدا برپا می شود،‌ به مدت چهار روز ادامه داشته و در چند بخش برگزار می شود که مهم ترین بخش آن برپایی بزرگداشت همایش شهدای علم و فناوری است که ناجوانمردانه توسط استکبار جهانی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی ادامه داد: در این همایش خانواده‌های 6 شهید عرصه فناوری، شهید مصطفی احمدی روشن، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد، مسعود علی محمدی، سردار حسن تهرانی مقدم و مرحوم وحید کاظمی آشتیانی حضور خواهند داشت.

شادکام با اشاره به برگزاری همایش "زن، انقلاب اسلامی، هویت بازیافته" در روز 17 بهمن ماه گفت: بانوان فعال عرصه فرهنگی کشور و کارشناسان و متخصصان فرهنگی حوزه و دانشگاه، زمینه‌های ارتقای سطح آگاهی بانوان از دستاوردهای انقلاب اسلامی و چگونگی توسعه و بسط این آگاهی‌ها را بررسی می کنند.

وی افزود: 21 بهمن ماه نیز همزمان با شب سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همایشی با حضور کارشناسان برجسته ملی از جمله حسن رحیم پور ازغدی، مرضیه دباغ و چند نفر دیگر از فعالان انقلاب اسلامی برگزار می شود که در این برنامه خاطرات و وقایع دوران پیروزی انقلاب اسلامی نقل خواهد شد.

صرفه جویی 40 درصدی در ساخت مراکز داده در شهرداری مشهد

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد از طراحی و ساخت مراکز داده در شهرداری مشهد خبر داد.

علی آبسالان در نشست کارگروه مراکز داده کلانشهر های کشور گفت: شهرداری مشهد در حوزه مراکز داده تلاش و مطالعات زیادی داشته و توانسته است با تکیه بر قابلیت های کارشناسان سازمان، به موفقیت های چشمگیری دست یابد.

وی افزود: برنامه شهرداری مشهد پیش از این واگذاری کامل پروژه ها به بخش خصوصی بود ولی با تغییرات مدیریتی که طی چند سال گذشته در شهرداری صورت گرفت، نگاه مجموعه تغییر یافت و تصمیم گرفته شد تا از ظرفیت های موجود در مجموعه نهایت استفاده شود.

آبسالان گفت: این تغییر دیدگاه باعث شد تا کارشناسان مجموعه بتوانند به دانش لازم طراحی و اجرای مراکز داده دست یابند و بتوانند پس از راه اندازی مجموعه پشتیبانی های لازم را نیز انجام دهند.

وی افزود: با ورود مستقیم سازمان به موضوع باعث شد تا 40 درصد در هزینه ساخت مراکز داده صرفه جویی شود که این به معنای کاستن از کیفیت تجهیزات نیست و با یک برنامه ریزی دقیق و استفاده بهینه از امکانات این صرفه جویی حاصل شده است.

آبسالان افزود: با اقدامات و پیش بینی های صورت گرفته نیاز شهرداری مشهد به مرکز داده تا چند سال آینده برطرف شده و هیچ گونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

فعالیت شبانه روزی مرکز 137 مشهد در ایام نوروز

سخنگوی شهرداری مشهد گفت: فعالیت های شهرداری برای خدمات به زائران و مجاوران همزمان با آغاز سال 91 افزایش می یابد.

علی حامد مقدم افزود: تجهیز و آماده نمودن مرکز ارتباطات مردمی 137 برای راهنمایی و همچنین دریافت، پیگیری و پاسخگویی به ‌پیام‌های زائران و شهروندان مشهدی از 25 اسفند تا 15 فروردین بصورت شبانه روزی و مدیریت و نظارت برطرح نظرسنجی از زائران و شهروندان در خصوص فعالیت‌های شهرداری برای استقبال از بهار از برنامه های روابط عمومی شهرداری در نوروز 91 است.

علی‌حامد مقدم با اشاره به تماس زائران امام رضا(ع) در طول ایام نوروز با 137 برای کسب اطلاعات افزود: این مسئله باعث شد تا برای خدمات دهی بهتر به زائران ومجاوران فعالیت 137 رادر ایام عید نوروز به صورت شبانه روزی شود.

پزشکان مشهدی اقدامی برای استاندارد سازی تابلوهای خود نکرده اند

رئیس کمیسیون خدمات شهری و زیست محیطی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تاکنون هیچ اقدامی از سوی پزشکان برای استاندارد سازی تابلوها صورت نگرفته است.

فاطمه غیور افزود: طبق قانون هر صنفی که بدون مجوز و رعایت استانداردهای لازم اقدام به نصب تابلوی معرفی کند به گونه ای که این تابلو سد معبر ایجاد کند باید جمع آوری شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که تابلویی طبق استاندارد نصب نشده باشد ویا از برندهای خارجی استفاده کند باید عوارض اضافه تر پرداخت کند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و زیست محیطی شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: تاکنون روند برخورد با این مشکل به خوبی پیش رفته است و تابلوهای خارج از استاندارد جمع آوری شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضرتفاهم نامه ای بین شورای شهر مشهد، شهرداری و سازمان نظام پزشکی نسبت به استاندارد سازی تابلوهای پزشکان منعقد شده است و به منظور این امر 6 ماه فرصت داده شده است اما تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

غیور با بیان اینکه مهلت 6 ماهه استانداردسازی تابلوهای پزشکان تمدید نشده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه تاکنون اقدامی در خصوص استانداردسازی تابلوها صورت نگرفته است احتمال دارد تا پایان مهلت 6 ماهه نیز اقدامی صورت نگیرد.

غیور ادامه داد: در صورتی که در این مهلت قانونی استانداردسازی تابلوها صورت نگیرد با این صنف مانند دیگر صنف ها برخورد خواهد شد.

جشنواره نوروزی شهر الکترونیک در مشهد برگزار می شود

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد گفت: در نوروز سال آینده جشنواره نوروزی شهر الکترونیک توسط سازمان فناوری اطلاعات در مشهد برگزار می شود.

مهدی برادران اظهار داشت: امسال سعی شده است تا در ایام نوروز خدمات الکترونیک گسترش یافته و با همکاری دستگاه های ذیربط نواقص موجود در حوزه ITو سایر حوزه های الکترونیکی برطرف شود.

وی افزود: همچنین تلاش شده است که تمامی حوزه های مرتبط با برنامه ریزی هماهنگ با یکدیگر عمل کنند تا بتوانند خدمات مناسب تری را به شهروندان ارائه کنند لذا ضمن آسیب شناسی های گسترده از برنامه های سال گذشته با رویکردهای جدید و هماهنگی بیشتری به استقبال از بهار خواهیم رفت.

