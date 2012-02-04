به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد رمان «بگذارید میترا بخوابد» نوشته کامران محمدی در قالب یازدهمین نشست عصر داستان هفت اقلیم، شب گذشته جمعه 14 بهمن با حضور محمود حسینی‌زاد، مهسا محبعلی، نویسنده اثر و جمعی از نویسندگان کشور در کافه گارنو برگزار شد.

محبعلی در این برنامه با لحن طنز گفت: امیدوارم حرف‌هایم آقای محمدی را ناراحت نکند. به همین دلیل از ایشان امضا گرفته‌ام تا ناراحت نشود. من رمان را راحت خواندم. گره‌افکنی‌هایش پیش‌برنده هستند، ولی همان‌طور که آقای حسینی‌زاد گفت، خواننده وقتی کتاب را می‌خواند در واقع سفیدخوانی می‌کند. به این معنی که مواردی که کتاب ندارد را می‌بیند که اگر داشت بهتر می‌شد.

وی افزود: در این کتاب، با یک رمان کاملاً روانشناختی روبرو هستیم و در چنین رمان‌هایی باید شخصیت‌پردازی خیلی قوی باشد و اگر چنین نباشد، کار ضربه زیادی خواهد خورد. یکی از دلایل ضعیف بودن شخصیت‌پردازی هم این است که این شخصیت‌ها غیرقابل تمایز هستند. هرچند محمدی سعی کرده است در شخصیت‌ها تقابل ایجاد کند، ولی این موضوع بیشتر در سن و سال یا اعتماد به نفس داشتن شخصیت ماریا نمود دارد.

نویسنده کتاب «نگران نباش» در ادامه گفت: وقتی هم به بخش کودکی فلاش‌بک زده می‌شود، باید آن را کامل بسازیم. یک نکته این که شخصیت میترا هیچ خانوده‌ای ندارد و تنهاست، اما چرا از گذشته‌اش هیچ نمی‌دانیم؟ این شخصیت عمق پیدا نمی‌کند تا درباره‌اش چیزی بفهمیم، بلکه فقط یک برش عرضی می‌خورد. گویی محمدی شخصیت‌ها را از دل جامعه و خانواده‌شان منفک کرده و شخصیت‌ها انتزاعی و کاغذی شده‌اند. یک ایراد منطقی هم که در کار وجود دارد، این است که تمام شخصیت‌های زن، بیکار هستند، در حالی که در جامعه امروز، زنان شاغل هستند و حداقل در این داستان هر 4 زن نباید بیکار باشند. یا هیوا که موزیسین است نباید به طور طبیعی وضع مالی خوبی داشته باشد.

این منتقد در ادامه گفت: 2 محور در این داستان داریم. یکی اتفاقی که در کودکی افتاده تا نقطه عطفی بشود برای این که شخصیت‌ها در آینده چه می‌کنند و محور دوم هم مساله خیانت است. در تمام طول این داستان با مفهوم خیانت روبرو هستیم، اما نکته مهم این است که این 2 محور با یکدیگر تلاقی نمی‌کنند و تاثیر و تاثری که باید در کنار هم داشته باشند، ندارند. فصل‌های مختلف کار راوی جدا دارند، ولی در فصلی که تصویر سینمایی کار را داریم، نظرگاه را گم می‌کنیم. سینمایی‌ها هم زیاد به نظرگاه اعتقاد ندارند. مثلاً در فیلمی از رومن پولانسکی برخلاف رویه هالیوودی وقتی که تلفن زنگ می‌خورد و مرد برای پاسخ گفتن به آن به اتاق دیگر می‌رود، زن در همان اتاق اولی نشسته است و دوربین با مرد همراه نمی‌شود و با او به اتاق نمی‌رود.

وی ادامه داد: ولی در شیوه هالیوودی دوربین به دنبال مرد می‌رود. در نتیجه وقتی فیلم پولانسکی اکران می‌شود و به این صحنه می‌رسد، تماشاگر سرش را طبق عادت خم می‌کند تا با مرد حرکت کند. حالا در رمان هم وقتی دوربین را هرجایی که می‌خواهیم بگذاریم، نمی‌گذاریم مخاطب سرک بکشد، اما در این صحنه یک دوربین داریم که قرار است فقط صحنه را بسازد و به قرارش به مخاطب پایبند نیست. به نظرم اگر نویسنده در این صحنه به نظرگاه پایبند بود، بهتر بود.

نویسنده مجموعه داستان «عاشقیت در پاورقی» گفت: ما از طریق کلمه چیزی را به خاطر نمی‌آوریم، بلکه با تصویر است که به خاطر می‌آوریم. نکته دیگری که به رمان لطمه زده است، این بود که وقتی شروع به خواندنش کردم دیدم شروع صادقانه‌ای دارد. منتها ادعای رمان این است که می‌خواهد مفهوم خیانت را به چالش بکشد و به ما چنین وعده‌ای می‌دهد که در نهایت با این چالش روبرو می‌شویم، ولی چنین سرانجامی در کار نیست. از این منظر ماجرای رمان این پتانسیل را داشت که در پایان با چنین چالشی روبرو شویم، ولی نشدیم و نویسنده خیلی از مقاطع را به جای این که نشان بدهد، می‌گوید.