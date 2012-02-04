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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۵

ویلاس بوآس:

مورینیو جایی در چلسی ندارد

مورینیو جایی در چلسی ندارد

"آندره ویلاس بوآس" گفت در تیم فوتبال چلسی جایی برای "خوزه مورینیو" نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بتازگی سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید برای بازگشت به لیگ برتر انگلستان اعلام آمادگی کرده و مشخصا از چلسی به عنوان مقصد بعدی خود یاد کرده است.

آندره ویلاس بوآس در رابطه با اعلام آمادگی مورینیو به بی بی سی گفت: رقابت های لیگ برتر برای چلسی موفقیت به حساب می‌آید اما در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد. مربی ای که برای بازگشت به تیم انگلیسی مورد علاقه اش ابراز علاقه می‌کند، بی تردید به خواسته خود می رسد اما در این لحظه جای خالی در باشگاه چلسی وجود ندارد.

وی افزود: یک مربی در قد و قواره های مورینیو - و شماره یک در جهان - همواره هدفی جذاب برای هر باشگاهی به حساب می‌آید. این مربی مورد توجه باشگاه های منچستریونایتد، منچسترسیتی، آرسنال، لیورپول و تاتنهام است. به مفهومی دیگر همه ما مربیان لیگ برتری از سرآلکس فرگوسن گرفته تا روبرتو مانچینی، من، کنی دالگلیش و هری ردنپ زیر فشار قرار داریم.

کد مطلب 1524749

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