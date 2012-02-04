کارگاه خاطره نویسی تاریخ شفاهی انقلاب و دفاع مقدس برگزار شد

میترا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این کارگاه دو روزه "محمد قاسمی پور" کارشناسی ارشد پژوهش هنر و کارشناسی تاریخ شفاهی و ادبیات مقاومت حوزه هنری کشور به بیان مباحثی پیرامون خاطره نویسی تاریخ شفاهی پرداخت.

وی بیان کرد: در این کارگاه 15 نفر از خاطره نویسان و فعالان عرصه گردآوری خاطرات رزمندگان شرکت کردند.

مدیر واحد ادبیات مقاومت و پایداری حوزه هنری کهگیبویه و بویراحمد هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقای سطح دانش فعالان این عرصه در استان عنوان کرد و گفت: پیش از این مرحله مقدماتی این کارگاه در آذرماه گذشته برگزار شده بود.

وی همچنین با بیان اینکه رزمندگان این استان در دفاع مقدس حماسه های بی نظیری خلق کردند، تصریح کرد: سوژه های زیادی برای خاطره نویسی دفاع مقدس در این استان وجود دارد که لازم است از سوی فعالان این عرصه گردآوری شوند.

رفیعی یادآور شد: هم اکنون حوزه هنری این استان گردآوری خاطرات تاریخ شفاهی دفاع مقدس و انقلاب اسلامی را در دستور کار خود قرار داده و در حال حاضر بیش از هشت کتاب در حال تهیه و یا ویرایش است.