سنگنورد زن زنجانی در رشته بولدرینگ قهرمان شد/روس ها قهرمان بخش مردان

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از مسابقات بینالمللی سنگنوردی جام فجر، روز گذشته در سالن سنگنوردی مجموعه ورزشی انقلاب زنجان دنبال شد تا 40 ورزشکار راهیافته به مرحله نیمهنهایی در رشته بولدرینگ آقایان و بانوان باهم به رقابت پرداخته و از هر بخش 6 ورزشکار به مرحله فینال راه یابد.
دومین روز این مسابقات ابتدا با رقابتها بخش بانوان آغاز شد و 20 نفر راهیافته به مرحله نیمهنهایی باهم به رقابت پرداختند که در نهایت، الناز رکابی از زنجان با اقتدار بر سکوی قهرمانی ایستاد و مدال بولدرینگ بانوان را از آن خود کرد. بعد از وی، سولماز عشقی از مازندران نایبقهرمان شد و فاطمه سلیمانی از همدان مدال برنز را به گردن آویخت. همچنین نگار ورشوچی از همدان، فرناز اسماعیلزاده از زنجان و نسرین عبدالرحیمی از تهران نیز عناوین چهارم تا ششمی را به دست آوردند.
این مسابقات شامگاه دیروز(جمعه) با رقابت 20 ورزشکار راهیافته به مرحله نیمهنهایی بولدرینگ در بخش آقایان نیز دنبال شد تا با مشخص شدن نفرات برتر، پرونده این رشته بسته شود که در این بخش، دیمیتری شرفوتودینوف به همراه الکسی روتسوف و رستم گرمانوف هر سه از روسیه عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند تا شاهد درو کردن مدال آقایان توسط روسها باشیم. در این بخش همچنین حمید توزنجانی از خراسانرضوی، محمد جعفری از کرمان و خسرو هاشمزاده از زنجان به ترتیب در جایگاه چهارم تا ششم ایستادند.
از امروز دور مقدماتی این رقابتها در رشته سرطناب برگزار میشود که طی آن 108 ورزشکار در بخش آقایان و 53 ورزشکار در بخش بانوان به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت تا در نهایت 28 نفر از هر بخش به مرحله نیمهنهایی راه یابند که در این مرحله نیز با رقابت ورزشکاران برتر، شاهد راهیابی 8 نفر به مرحله نهایی خواهیم بود.
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