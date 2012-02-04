به گزارش خبرگزاری مهر، «جلال پژوهی» عنوان کتابی است شامل مجموعه 16 مقاله از استادان ادبیات دانشگاه‌های مختلف کشور درباره آثار و اندیشه‌های این نویسنده فقید که همزمان با آئین اهدای چهارمین جایزه ادبی جلا آل احمد رونمایی شد.

این کتاب به کوشش محمد بشیری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تدوین شده است و در آن مقالاتی با موضوع بررسی آثار و احوال و اندیشه‌های جلال آل احمد دیده می‌شود.

بشیری به همراه احمد شاکری و منوچهر اکبری به عنوان اعضای هیات داوری چهارمین جایزه ادبی جلال آل احمد در سال جاری به بررسی آثار حوزه داستان در این جشنواره پرداختند.

جلال‌پژوهی با حضور قاسم پورحسن و بیژن عبدالکریمی روز دوشنبه 17 بهمن در سرای اهل قلم و از ساعت 16:30 رونمایی خواهد شد.

سرای اهل قلم در خیابان انقلاب اسلامی. خیابان بردارن مظفر جنوبی کوچه خواجه نصیر قرار دارد.