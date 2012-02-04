میزان بارشها در شرق گلستان بیشتر است/ نیروهای امدادی مشغول امداد رسانی

رسول حسام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آخرین گزارش دریافتی از نقاط مختلف استان بارش برف همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به کاهش دمای زیاد هوا طی ساعات آینده از مردم استان خواست تا از رفت و آمد به معابر کوهستانی و یا سفرهای غیر ضروری به ویژه در شرق استان اجتناب کنند.



دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران گلستان تصریح کرد: با قطع بارش برف، دمای هوا کاهش بیشتری خواهد یافت که با توجه به این کاهش دما از کشاورزان و باغداران گلستانی درخواست می شود تمهیدات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی باغات به عمل آورند.



حسام با اشاره به آمادگی مسولان استان برای مقابله با حوادث احتمالی یادآور شد: با تشکیل جلسه اضطراری شورای هماهنگی مدیریت بحران استان به ریاست معاون امور عمرانی استاندار ،تمهیدات و برنامه ریزی لازم برای مقابله با هرگونه حوادث احتمالی ناشی از تغییرات جوی پش بینی شده است.