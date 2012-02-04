درگیری پلیس و معترضین در امان/ بازداشت نماینده سابق پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر(قنا)، مردم شهرهای مختلف اردن روز گذشته به اعتراضات خود در راستای انجام اصلاحات واقعی در این کشور ادامه دادند.

تظاهرات مردمی در امان پایتخت اردن به دخالت نیروهای امنیتی و درگیری با مردم منجر شد. این درگیری پس از آن به وجود آمد که معترضین قصد داشتند یکی از خیابان های نزدیک به میدان هشتم در جنوب پایتخت را ببندند.

در این درگیری شماری از نیروهای امنیتی زخمی شدند و 9 نفر از تظاهرات کنندگان نیز بازداشت شدند. استان الکرک واقع در جنوب اردن نیز شاهد اعتراضات مردمی بود.

تظاهرات کنندگان اصلاحات واقعی و مبارزه با فساد و فقر را خواستار شدند. در همین راستا پایگاه خبری الیوم السابع گزارش داد که "احمد عبادی" یکی از نمایندگان سابق پارلمان اردن آخرین ساعات روز پنجشنبه بازداشت شد.

دادستانی دادگاه نظامی اردن به اتهام تحریک مردم به براندازی نظام پادشاهی این کشور دستور بازداشت احمد عبادی را صادر کرد.

بنا بر اعلام مسئولان اردن، عبادی در یک گفتگوی تلویزیونی انحلال نظام پادشاهی اردن و استقرار نظام جمهوری در این کشور را خواستار شده است.

در پی بازداشت این نماینده، طرفداران وی روز گذشته در شهر امان تظاهرات برپا کردند و آزادی فوری احمد عبادی را خواستار شدند.