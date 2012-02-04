نمایشگاه عکس انقلاب در کرمان برگزار شد

هادی ایرانمنش در گفتگو با مهر اظهار داشت: لحظات پرشور و هیجان پیروزی انقلاب اسلامی در قالب 120 عکس در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به رشادت های مردم کرمان در دوران انقلاب گفت: موضوعات این عکس ها در زمینه قیام ها و تظاهرات مردم کرمان بر عیله رژیم ستم شاهی است.

ایرانمنش یادآور شد: این نمایشگاه از تاریخ 12 بهمن ماه آغاز به کار کرده و تا 21 بمهن آماده بازدید برای عموم است.

این مسئول با تاکید بر لزوم آشنایی نسل جوان با تاریخ گذشته کشور اسلامی مان تصریح کرد: هدف از برپایی این نمایشگاه انتقال پیام،‌ رشادت ها و فداکاری هایی که برای پیروزی انقلاب اسلامی کشیده شده ‌به نسل جوان است.

وی یادآور شد: آثار موجود در نمایشگاه در روز 22 بهمن نیز در مسیر راهپیمایی و در میدان عاشورا به نمایش گذاشته خواهند شد.

ایرانمنش ابراز داشت: در این نمایشگاه تنها گوشه ای از مجاهدت و جانفشانی های مردم کرمان در دوران انقلاب به تصویر کشیده شده است.

