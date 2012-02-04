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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

4600 شغل تا پایان امسال در تالش ایجاد می شود

4600 شغل تا پایان امسال در تالش ایجاد می شود

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار تالش از ایجاد چهار هزار و 600 شغل تا پایان سال جاری در این شهرستان خبر داد.

میرزا حسینعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 70 درصد این میزان اشتغال در شهرستان ایجاد شده است، افزود: امسال برای مشاغل خانگی 56 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار متقاضیان این شهرستان قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: همچنین در این مدت 56 میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی ازسوی کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید به متقاضیان این شهرستان پرداخت شده است.

فرماندار تالش به آخرین وضعیت ساخت بیمارستان 160 تختخوابی این شهرستان اشاره کرد و گفت: این پروژه مهم در دو فاز ساخته می شود.

وی مجموع اعتبار این پروژه را  18 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: چهار میلیارد تومان در فاز نخست برای اسکلت بندی ساختمان این پروژه هزینه شد و 14 میلیارد تومان بقیه برای تجهیزات و تکمیل این بیمارستان سرمایه گذاری خواهد شد.

حسینعلی زاده ادامه داد: کلنگ این بیمارستان پس از سفر ریاست جمهوری در سال 1387 به زمین زده شد و مدت زمان احداث این پروژه پنج سال تعیین شده است.

وی اظهارامیدواری کرد: این پروژه در سال 91 به بهره‌ برداری برسد.

کد مطلب 1524767

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